Pasaporta Telefon Kaydetme Değişti Artık Nasıl Yapacaksınız?

Bildiğiniz gibi telefonlara %50’ye varan ÖTVler geldi. Telefonun fiyatına göre vergi miktarı değişiyor. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle getirilen bu yeni vergi ile yurt dışından telefon getirme durumunda da çok önemli bir değişiklik oldu. Kısaca bunlardan bahsedeceğiz ve son durumda yurt dışından telefon getirme nasıl oluyor bahsedeceğiz.

Yurt dışından telefon getirme

Cumgurbaşkanlığı kararnamesi ile telefonun fiyatına göre değişmekle birlikte vergiler değişti. Bazı telefonlara %50’ye yakın vergi artışı getirildi. Aynı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yurt dışından telefon getirme esasları da değişti.

Bunların en önemlisi bundan sonra bir pasaport 2 yılda bir telefon getirebilir. Bununla birlikte çok önemli ve sizi etkileyecek bir değişiklik daha var.

Başkasına telefon getirme hayal oldu

Yurt dışına bir yakınınız gidiyorsa muhtemelen ondan telefon istemişsinizdir. Babanız bile olsa normal durumda artık size telefon getiremiyor. Teoride bu işi tıkayan bir kural konulmuş.

Yurt dışından gelen telefonlar sadece kayıt ettirildiği pasaportun yani telefonu getiren kişinin (yani posaportun sahibi) adına açılmış hatla çalışabilecek.

Kısaca durumu özetlemek gerekirse telefonu yurtdışından getiren arkadaşım telefonu kendi pasaportu üzerine kaydetmek zorunda. Bununla birlikte telefon sadece o pasaport sahibi adına açılmış hatla çalışabilir. O telefonu kullanmak istiyorsanız o kişinin adına bir hattınız olması gerekiyor. Bu durumda yurtdışından başkasına telefon getirme işi sadece aile içinde 2 senede bir olmak kaydıyla gerçekleşebilir.