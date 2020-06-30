Türkiye’nin en gözde tatil beldelerinden olan Muğla Bodrum’da tatil yapmak istiyor fakat kendi aracınızla gitmek istemiyorsanız, havalimanından araç kiralayarak tatilin tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Havalimanında araç kiralama hizmeti sunan birçok rent a car firması bulunuyor.

Muğla Bodrum Havalimanı Araç Kiralama

Masmavi denizi, bembeyaz evleri ve eşsiz doğası ile Bodrum her yıl yerli ve yabancı turist akınına uğruyor. Araç kiralayanlar Bodrum’da farklı noktaları zaman kısıtlaması olmaksızın keyifle geziyor. Muğla Bodrum havalimanı araç kiralama hizmetinden faydalananlar gerek iş gerek tatil amaçlı olsun, Bodrum gezilerinde araç sorunu yaşamıyor. Araç kiralamanın lüks olmaktan çıktığı günümüzde, Muğla araç kiralama hizmetinden faydalananların sayısı her geçen gün artıyor.

Bodrum Güvenilir Araç Kiralama Hizmeti

Marka ve model seçeneklerinin oldukça fazla olduğu Bodrum havalimanı araç kiralama için internetten rezervasyon yaptırabilir, ihtiyacınıza uygun araçları en ekonomik fiyatlarla kiralayabilirsiniz. Araç kiralamanın şartları her ne kadar küçük farklarla firmalara göre değişse de genelde aynı şartlar aranıyor. Bunlar:

Sürücü yaşı: Ekonomik araçlar için yaş sınırı 21, orta ve lüks araçlar için 25’tir.

Ehliyet Süresi: Araç kiralayabilmek için en az 2 yıllık ehliyet sahibi olmak gerekiyor. Bu süre lüks ya da büyük araçlar için 3 yıla çıkıyor.

Ek Sürücü Bilgisi: Kiralanan aracın ikinci bir sürücü tarafından kullanılması için ek sürücü bilgisinin verilmesi ve kontratta belirtilmesi durumudur. Aksi taktirde aracı ikinci bir sürücü kullanamaz.

Depozito/Provizyon: Araç kiralarken rent a car firması teminat için belli bir miktar ücret alıyor. Sigorta kapsamında olmayan hasarlar, trafik cezaları ve eksik yakıt gibi maliyetlere karşılık alınan provizyon kredi kartında bloke ediliyor. Bunun için kredi kartında belli bir kullanma limitinin de olması gerekiyor. Herhangi bir sorun yaşanmadığında araç tesliminde provizyon müşteriye iade ediliyor.

Araç Teslim Etme/Teslim Alma: Tüm şartlara uygun müşterilere araç teslimi kiralama ücreti alındıktan sonra havalimanından yapılıyor. İstenilen lokasyondan araç kiralanan günümüzde, araç kiralamak isteyenler tarih ve lokasyon seçimi sonrası ön ödemeyi yaparak rezervasyon yapabiliyor.

Muğla Dalaman Araç Kiralama

Muğla’ya iner inmez zaman kaybetmeden Ege’nin eşsiz güzelliğinin keyfini yaşamak istiyorsanız, henüz havalimanında iken Muğla araç kiralama hizmeti alarak aracınızı kiralamanızı öneriyoruz. Böylece keyifli ve bir sürüşle Muğla’da düşündüğünüzden çok daha fazla lokasyonu gezebilirsiniz. Kişisel veya kurumsal olsun, artık araç kiralama ihtiyacı her geçen gün artıyor. Özellikle tatil sezonunda bu ihtiyaç çok daha fazla hissediliyor. Araç kiralama koşullarını karşılaştıracağınız onlarca firma arasından hem hayallerinizdeki aracı bulabilir hem de bütçenizi zorlamadan araç kiralama hizmetinden faydalanabilirsiniz. Firmaların web sitelerinde istediğiniz gün ve tarih aralığını girip provizyonu gerçekleştirerek hemen rezervasyon yaptırabilirsiniz.

Muğla Kiralık Araçlar

Araç kiralama ihtiyacının en yoğun yaşandığı şehirlerden olan Muğla, online rezervasyon yaptırarak haftalar önce araç kiralayıp tatilinizi planlayacağınız bir şehirdir. Online rezervasyon yanında direk araç kiralama firmasına giderek form doldurabilir ve Muğla kiralık araç hizmeti almak için şahsen başvurabilirsiniz. Online rezervasyonların bir avantajı erken rezervasyon indirimlerinden faydalanmaktır. Ekonomik sınıf araçlardan en lüks araçlara kadar onlarca araç seçeneğinin yer aldığı günümüzde araçların özelliklerini ve fiyatlarını da kiralık araç firmalarının web sitelerinden öğrenmek mümkün. Kişi sayısına, amaca ve bütçeye uygun kiralık araçlar her an kullanıma hazır temiz ve bakımlı olarak teslim ediliyor. Sigortadan bakım ve onarıma, hijyenden diğer koşullara kadar müşteri istek ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hizmete hazır tutuluyor.

Muğla Bodrum kiralık araç ihtiyacınızı karşılamada sorun yaşamayacağınızı ümit ediyoruz.