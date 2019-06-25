Netflix İçin Veri Tasarrufu Nasıl Sağlanır?

Netflix, dünyanın en popüler dizi film izleme platformu olarak ülkemizde de sıkça kullanılıyor. Dizi film izlemek güzel ama ne kadar gb harcayacaksınız bilmek ister misiniz? Bu yazıda sizlere Netflix üzerinden veri tasarrufu için kendi ayarlarınızı nasıl yaparsınız göstermek istiyoruz.

Telefondan ayar yapın

Telefonda birden fazla otomatik ayar bulunuyor. Bunlar otomatik ayar, veri tasarrufu, maksimum şeklinde tasarruf ayarları var. otomatik ayarda 1gb ile 4 saat kadar izleme yapabilirsiniz. Maksimum planda ise 1 gb ile 20 dakika kadar izleme yapılabiliyor. Bu veriler Netflix tarafından paylaşılıyor.

Uygulama içinden Menü – Uygulama ayarları – Hücresel veri kullanımı kısmına gidip buradan kullanmak istediğiniz ayarlar içerisinden seçim yapabilirsiniz.

Bilgisayardan kullanım ve ayar kısmı biraz farklı.

Bilgisayardan Netflix veri kullanım ayarı

Düşük, orta, yüksek ve otomatik seçenekleri bulunan Netflix oynatıcısının ayarlarını elinizle kendiniz yapabilirsiniz. Yaklaşık 300Mb ile 1 aaat izleme düşük ayarda yapılabiliyor. En yüksek ayar ise saatte 7Gb veri kullanabiliyor. Görüntü kalitesi arasında fark var. Peki burada nasıl ayar yapılabilir.

Hesap – Profilim – Yürütme ayarları kısmından veri tasarrufu ya da kaliteyi arttırmak için kendi ayarınızı belirleyebilirsiniz.