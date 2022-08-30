Minecraft’ın bu denli popüler ve başarılı olmasının sebeplerinden bir tanesi de oyunun arkasında yatan oldukça geniş bir mod topluluğundan kaynaklanıyor. 2009 yılından beri gerek içerik gerek ise görsel anlamda oyun için bir sürü farklı eklenti yapıldı. Bunların arasında oyunu görsel anlamda en çok değiştirenler ise texture pack dediğimiz doku dosyaları. Bu dosyalar Minecraft oyunun orijinal dokularını mod yapımcısının belirlediği dokular ile değiştiriyor ve Minecraft oyununa bambaşka bir görünüm katıyor. Eğer sizde minecraft oyununuza bu doku paketlerini indirmek isterseniz buradan istediğiniz kaynak paketini indirebilirsiniz. İndirdiğiniz kaynak paketini kurmak için ise aşağıdaki talimatları izleyebilirsiniz;

Minecraft Doku Paketi Kurulumu

İstediğiniz texture pack’i bilgisayarınıza indirin.

İndirdiğiniz dosya .zip uzantılı ise bu dosyayı rardan çıkarmanıza gerek yok.

uzantılı ise bu dosyayı rardan çıkarmanıza gerek yok. Windows arama çubuğuna %appdata% yazıp enter tuşuna basın.

yazıp enter tuşuna basın. Karşınıza gelen pencerede /roaming/.minecraft dizinine ulaşın.

dizinine ulaşın. İndirdiğiniz kaynak paketini bu dizinde yer alan “ resourcepacks ” adlı klasöre taşıyın.

” adlı klasöre taşıyın. Oyunu açın ve Ayarlar kısmından Doku Paketleri sekmesine geçiş yapın.

sekmesine geçiş yapın. Doku Paketleri sekmesinden oyuna yüklediğiniz texture pack’i etkinleştirin.

Minecraft oyununda texture pack kurmak için yapmanız gereken işlemler bu kadar basit. Eğer arzu ederseniz direkt olarak oyunun içerisindeki ayarlar sekmesinden doku paketi klasörünü aç kısayoluna tıklayarak çok daha kısa yoldan bu klasöre erişebilirsiniz.

Bu noktada dikkat etmeniz gereken en önemli şeylerden bir tanesi de minecraft oyununuzun sürümü ile indirdiğiniz texture pack’in sürümünün birbiri ile eşleşmesi gerekiyor. Aksi takdirde oyundaki dokularda bazı eksiklikler ve hatalar görebilirsiniz. Bu yüzden texture pack’leri indirdiğiniz websitesinden hangi sürümü indirdiğinize iyi dikkat edin.

Ayrıca eğer çok güçlü bir bilgisayara sahipseniz ve indirdiğiniz texture pack’ten çok daha iyi bir görüntü kalitesi almak istiyorsanız Shader Pack’te kullanabilirsiniz. Shader paketleri Minecraft’ın görselliğini gerçekten çok üst düzeye taşıyan eklentiler. Bazı texture paketleri ile kullanıldıklarında inanılmaz derecede kaliteli bir görselliğe ulaşılabiliyor. Tabi bunun için oldukça güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız olduğunu da belirtelim.