Klavyede Köşeli Parantez Nasıl Yapılır? [Ayraç İşareti] – Tüm Yöntemler

Köşeli parantez işareti ya da bir diğer adıyla köşeli ayraç, alıntı ve çevirilerde çalışmayı yapan kişinin eklediği bölümler için kullanılır. Matematikte ise sayıların dahil olduğu aralıkları belirtmek amacıyla kullanılır. Örneğin [1,2] şeklinde kullanım 1 ile 2 arasında, 1 ve 2 dahil anlamına gelir. İçeriğimizde klavyede köşeli parantez nasıl yapılır ve köşeli parantez yapma yöntemleri konusunda detaylı bir rehber hazırladık.

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Köşeli parantez İşareti nasıl yapılır? – [ ]

Köşeli ayraç işaretini klavye üzerinden tuş kombinasyonu ile, karakter eşlem tablosu kullanarak ya da alt tuşu aracılığıyla ASCİİ kod tablosu üzerinden yapabilirsiniz. Köşeli parantez sembolü yazım yöntemleri için okumaya devam edin…

Klavyede köşeli parantez nasıl yapılır?

Klavyede köşeli parantez işareti yapmanın ilk yolu Alt Gr tuşunu kullanmaktır. Klavyenizin sağ alt kısmında bulunan bu tuş ile birlikte 8 tuşuna bastığınızda köşeli parantez açma işareti, 9 tuşuna basıldığında ise köşeli parantez kapama işareti yazılır.

Köşeli parantez açma kısayolu: Alt Gr + 8

Köşeli parantez kapatma kısayolu: Alt Gr + 9

Alt tuşu ile klavyede köşeli parantez nasıl yapılır?

Klavyede köşeli parantez simgesi yazımı için bir diğer yöntem ASCII kod tablosunu kullanmaktır. Bu tabloda köşeli parantez açma işaretinin karşılığı 091, köşeli parantez kapatma işaretinin karşılığı ise 093‘tür. Klavyenizde bulunan Alt tuşuna basılı tutarak sırasıyla 0,9 ve 1 tuşlarına bastığınızda parantez açılır, yine Alt tuşuna basılı tutup sırasıyla 0,9 ve 3 tuşlarına bastığınızda da parantez kapatılır.

Köşeli parantez açma ASCII kodu: Alt + 091

Köşeli parantez kapatma ASCII kodu: Alt + 093

Karakter eşlem tablosuyla köşeli ayraç işareti yapma

Windows işletim sistemine sahip bilgisayarlarda tüm sembol ve işaretleri karakter eşlem tablosu üzerinden bulabilirsiniz. Karakter eşlem tablosuyla köşeli parantez nasıl yapılır inceleyelim;

1. Klavyenizden Windows ve R tuşlarına aynı anda basın ve Çalıştır penceresini açın.

2. Açılan kutuya charmap yazıp ardından Tamam butonuna tıklayın. Karakter eşlem tablosu açılacaktır.

3. Bu tabloda aradığınız sembolleri ekranı aşağıya kaydırarak bulabilirsiniz. Daha hızlı bir şekilde bulmak içinse Unicode alanı kullanılır. Sol köşeli ayraç işaretinin Unicode değeri 005B , sağ köşeli ayraç işaretinin Unicode değeri 005D ‘dir. Ekranın sağ alt kısmında yer alan Unicode’a git yazısının karşısındaki kutucuğa köşeli parantez Unicode değerini yazarak simgenin tabloda ilk sırada görünmesini sağlayabilirsiniz.

4. Tablonun alt kısmında yer alan butonlardan önce Seç butonuna, sonrasından da Kopyala butonuna tıkladığınızda köşeli parantez işareti kopyalanacaktır. İşareti kullanmak istediğiniz dosyaya yapıştırabilirsiniz.