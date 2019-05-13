Kendi Telefon Numaramı Bilmiyorum, Öğrenmek İçin 2 Yöntem

Bazen yeni hat aldığımızda ve birisi bizden numaramızı istediğinde donup kalabiliyoruz. Çünkü hatırlamıyoruz. Bulmak için yazdığımız yerlere ya da daha önce numaramızı kaydetmiş kişilere soruyoruz. Ama buna gerek yok. Bu yazıda sizlere çok basit iki yöntemden bahsedeceğiz ve kendi numaranızı kendi telefonunuz üzerinden nasıl görürüsünüz bahsedeceğiz.

Kod yardımıyla telefon numaranı öğren

Telefonun kodları arasında yer alan basit bir komut yer alıyor. Arama kısmına girin ve *101# tuşlayın. İşlem başladıysa bekleyin. Başlamdıysa arama butonuna basın. Telefon numaranız sistem tarafından karşınıza getirilecek. Basit bir sorgulama.

Whatsapp yardımıyla

Whatsapp kullanıyorsanız bildiğiniz üzere Whatsapp’a telefon numaranızı vermek zorundasınız. Whatsapp’a girip ayarlar kısmına geçin. Portrenizi göreceksiniz. o kısımda en alta gittiğiniz zaman telefon numaranız orada da yazıyor. Bu sayede telefon numaranızı istediğiniz kişiye verebilirsiniz.

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