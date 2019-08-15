Apple-iOS Nasıl Yapılır ?

iPhone’u Daha İyi Kullanmak İçin İpuçları

23 dakika önce
Yorum Yazınız
Yazar Tarık
7 Kez Okundu

Apple iPhone için bir çok basit özellik kullanılabilir durumda. Siz de iPhone sahibiyseniz veya olmayı düşünüyorsanız aşağıda ki özellikleri kullanarak telefonunuzu daha işlevsel hale getirebilirsiniz.

Selfie çekerken

Ses açma ya da kısma tuşlarına basabilirsiniz. Denklanşör görevi görür.

Hesap makinesi

Hesap makinesinde hatanızı düzeltmek için yapmanız gereken tek şey ekranı sağdan sola sürüklemek.

Bir çok şey için Siri

Siri bir sürü komuta sahip, basit bir şekilde birini aramak için komut verin, ya da kısa mesaj atmak için. Bir uygulamayı açtırmak isterseniz sadece söyleyin.

iPhone’u hızlı şarj edin

Telefonunuzu hızlı mı şarj etmeniz gerek? O halde uçak modunda şarj edin

Arka planda uygulama değiştirme

Bunun için ekranın sol üst köşesine basılı tutup sağa sürükleyin. Bu işlem bir başka uygulamaya geçiş yapacaktır.

Tavsiye Yazı:  3D Touch Özelliği Nasıl Kapatılır?

Szlere neredeyse bir çok telefonda olan küçük ama işlevsel yollardan bahsettik. Bununla iPhone cihazı daha verimli kullanmanız mümkün.

Bunları da Okumalısınız

Yorum Yazınız

CAPTCHA

*