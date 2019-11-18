iPhone Üzerinden Belge Nasıl Taranır?

Çok ihtiyacınız olan bir anda bir belgeyi tarayıcınız yoksa nasıl tarayacaksınız? Tarama işi size gelen bir belgenin imzalanıp geri gönderilmesi için oldukça gereklidir. Elektronik olarak gelen belgeyi telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan imzalayamayacağınıza göre ilk önce onu yazdırmalı sonra imzalamalı ve o şekilde göndermelisiniz. Peki imzaladığınız belgeyi tekrar elektronik ortama nasıl yüklersiniz? Bunun için bir tarayıcıya ihtiyacınız var. Tarayıcınız yok mu? iPhone üzerinden yapalım.

iPhone’da belge nasıl taranır?

iPhone üzerinden notlar uygulamasını açın. Belgenizi hazırlayın. Düzgün bir yerde ve ışığı güzel alan bir yerde yatırın. Notlar uygulaması üzerinde kamera butonuna basın. Belge tara seçeneğine dokunun.

Artık hazırsınız. Belge tara özelliği bildiğiniz fotoğraf çekme gibi gelebilir ama belge üzerinde daha temiz bir görüntü oluşturur. Bu sayede belgenin okunması kolaylaşır. Ayrıca boyut ayarlama ve pdf gibi farklı özellikleri de göz ardı etmemek gerekir.