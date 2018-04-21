İPhone Mobil İndirme Sınırını Kaldırmak

Appstore üzerinden bir oyun ya da uygulama indirirken yaşadığımız en önemli problemlerden birisi mobil indirme sınırı. Bu sınır 150mb. Yani 1 gb oyunu mobil bağlantıya indirmek mümkün değil şimdilik bunu değiştirmek sizin elinizde değil ama bunsorun çözmek için basit bir yöntem de var.

Telefonunuzun ayarlar kısmına ilerleyin ve tarih saat ayarı kısmına gelin. Buradan tarihi biraz ileri alın ve kaydedin.

Bu aşamadan sonra biraz bekleyin. Zaman geçince indirme işlemini tekrar deneyin. Herhangi bir sorun kalmayacaktır. Bu durum bir hata olarak değerlendiriliyor ve ileriki zamanlarda Apple tarafından bir güncelleme ile giderileceği konuşuluyor.