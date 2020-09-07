Özellikle ülkemizde çok gerekli bir internet aracı olan iPhone için Hotspot Shield VPN yasaklı sitelere girmeniz için size gerekli en iyi VPN uygulamasıdır. Özellikle ülkemizde yaşanan yasaklar nedeniyle çok gerekli olan bu uygulama, en popüler VPNlerden biri olmayı başarmıştır.

iPhone için Hotspot Shield VPN uygulaması sizlere dünyanın neresinde olursanız olun başka bir ülkeden internete girme imkanı verir. Bu da o ülkede yasak olmayan her yere bağlanabileceğiniz anlamına gelir.

Yeni versiyonla birlikte iPhone için Hotspot Shield VPN uygulamasında basit bir şekilde nereden internete bağlanmak istediğinizi seçebiliyorsunuz. iPhone için Hotspot Shield VPN uygulaması sadece yasaklı sitelere girmek için gerekmiyor. Bazı web siteleri belli ülkelere hizmet vermiyor. Örneğin Netflix… Bu siteye erişmek için gerekli tek uygulama iPhone için Hotspot Shield VPN’dir.

iPhone için Hotspot Shield VPN uygulamasını kullanmak için yapmanız gereken sadece açmak ve sunucuya bağlanmasını beklemek. Kısa bir bekleyişten sonra sunucuya bağlanır. İstediğiniz internet sitesine bu aşamadan sonra bağlanabilirsiniz. Ardından istediğiniz zaman bağlandığınız ülkeyi basit bir şekilde değiştirebilirsiniz.

iPhone için Hotspot Shield VPN uygulaması güvenlik açısından da önemlidir. IP adresinizi maskelediği için sizin güvenli bir şekilde internette gezmenizi sağlar.

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