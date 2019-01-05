iOS 13 Testleri Çoktan Başladı

Apple, yeni cihazlarıyla beraber yeni işletim sistemini sonbaharda tanıtıyor. Bu güne kadar hep böyle oldu. Yeni cihazlar ve iOS 13’de bu sene son baharda yayınlanacak. Bu kadar erken tarihte iOS 13 testleri başladı.

İOS 13 testleri için neden erken başladığı bilinmiyor ama tahmin edebiliyoruz. Zira iOS 12 şuan aktif olarak kullanılan işletim sistemi ve hala hatalar giderilmiş değil. Bir hatayı gidermek için yayınlanan başka bir güncelleme yine başka bir hatayı beraberinde getiriyor. Düşünün 3 aydan fazla oldu iOS 12 yayınlanalı ama hala sıkıntılar devam ediyor. Muhtemel ki Apple geliştiricileri daha hazır bir işletim sistemini yayınlamak için şimdiden çalışmalara başlamış olmalı.

Peki iOS 13 nereden fark edildi. İnternette yer alan fotoğraflara baktığımız zaman bazı internet sitelerinin iOS 13 işletim sistemini sahip cihazlarla ziyaret edildiği kaydedilmiş. Analytics gibi hizmetler gelen ziyaretçinin bilgilerini site sahibine sunmak için kaydeder. Bu kayıtlara iOS 13 işletim sistemi de dahil oldu.

Peki bu işletim sisteminde sizleri neler bekliyor?

Bilinenler şu şekilde; iOS 12’de yayınlanması beklenen ama yetişmeye özellikler, dosya sistemi değişecek, uygulamaları senede açma, ekranı bölüp çoklu uygulamada çalışma, karanlık mod. Bakalım iOS 13 için daha ne haberler gelecek.