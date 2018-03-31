Apple yeni güncelleme üzerinde hızla çalışıyor. Çalışmalar son yaklaştıkça daha fazla detay bizlere sunuluyor. İOS 12 yaz sonrasında bizimle paylaşılacak ama her Apple cihazına maalesef gelmeyecek. Bubyazıya sizlere iOS 12 güncellemesini hangi cihazların alacağını açıklıyoruz.

İOS 12 güncellemesini iPhone 5S ve önceki cihazlar alamayacak gibi görünüyor. Apple ayrıca bu cihazlar için desteğini kesecek.

İOS 12 güncellemesini hangi cihazlar alacak?

İPhone X İPhone 8 Plus İPhone 8 İPhone 7 Plus İPhone 7 İPhone 6 Plus İPhone 6 İPhone SE İPad Pro 12.9 inç İPad 2.nesil 9.7 inç İPad Pro 9.7 inç İPod Touch 6.nesil

Tam liste bu şekilde ama elbette ileriki zamanlarda cihaz eklenebilir ya da cihaz çıkabilir. Yeni çıkacak olan Apple modelleri de listeye dahil olacak.