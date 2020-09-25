Hepimiz kalitenin ve benzersiz içeriğin önemini biliyoruz ve bu nedenle 2020’de web’deki en iyi intihal denetleyicisi veya intihal algılama aracını da bilmelisiniz. Web uzmanları ve web sitesi arama motorunun veritabanını kaliteli ve en benzersiz içerikle zenginleştirmek, SERP’lerde en üst sıraları kazanmalarını sağlayabildiğinden, sahipler sürekli olarak mücadele ve web sitelerinde benzersiz içerik yayınlama çabası içindedir. Şimdi bu üç dakikalık kaynakta, size en iyi intihal denetleme aracını, çalışmasını ve bazı avantajlarını tanıtacağız!

2020’deki en iyi intihal algılama aracı

Uzmanlardan yardım almadan web’deki en iyi intihal denetleme aracını arıyorsanız, en iyi çevrimiçi araçları kısa listeye almanın saatler ve belki günler alacağını bilmelisiniz. Google. Genellikle bir makale göndermeden önce yapılacak en son şey intihal kontrolü yapmaktır, bu nedenle içerik oluşturduysanız ve doğru araçları arıyorsanız, bu, zaten zamanınız az olduğu ve sizin için doğru aracı bulmak için daha fazla harcayamayacağınız anlamına gelir. Sizin için en iyi araç araştırmasını tamamladığımızı ve sizin için aşağıda listelediğimizi bilmelisiniz!

SearchEngineReports Tarafından İntihal Programı

Birinci sınıf çevrimiçi araçlardan biri, SearchEngineReports.net olarak bilinen popüler web sitesine aittir! Bu, her türlü intihal için eksiksiz dosyaları ve içeriği taramanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir kaynaktır. Şimdi genellikle intihal programlarının, kötü ve acele arayüzleri nedeniyle kullanımı zordur, ancak bu intihal denetleyicisi, oldukça basit ve anlaşılması kolay olduğundan, çoğaltmayı kontrol etmek için mükemmel bir programdır. Aşağıda SER tarafından intihal programının çalışmasını öğretecek adımlar var!

İlk olarak aşağıda belirtilen bu bağlantıya tıklayarak intihal aracına ulaşmaktır https://searchenginereports.net/tr/plagiarism-checker

Tarayıcının ana arayüzüne girdiğinizde çok temiz bir düzen göreceksiniz. aletin çalışma prosedürünü size açıklamak.

Tarayıcıda, sorguyu girebilmeniz için birden çok seçenek verilmiştir. Çalışmanızın küçük kısımlarını girebilir, farklı formatlarda eksiksiz dosyalar yükleyebilir ve ayrıca web sitelerinin URL’si üzerinden intihali kontrol edebilirsiniz.

Hangi girişi seçerseniz seçin, tamamladıktan sonra, aracı başlatacak olan ‘intihali kontrol et’ düğmesine basmanız yeterlidir.

Tarayıcının sorgunuzu kontrol etmeyi tamamlaması dört veya beş saniyeden az sürecektir.

SearchEngineReports.net tarafından hazırlanan İntihal Programının Özellikleri

Burada, bu çoğaltma tarayıcısının yardımıyla içeriğinizi nasıl benzersiz hale getirebileceğinizi de anlatan aracın bazı özellikleri yer almaktadır!