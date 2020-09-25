Hepimiz kalitenin ve benzersiz içeriğin önemini biliyoruz ve bu nedenle 2020’de web’deki en iyi intihal denetleyicisi veya intihal algılama aracını da bilmelisiniz. Web uzmanları ve web sitesi arama motorunun veritabanını kaliteli ve en benzersiz içerikle zenginleştirmek, SERP’lerde en üst sıraları kazanmalarını sağlayabildiğinden, sahipler sürekli olarak mücadele ve web sitelerinde benzersiz içerik yayınlama çabası içindedir. Şimdi bu üç dakikalık kaynakta, size en iyi intihal denetleme aracını, çalışmasını ve bazı avantajlarını tanıtacağız!
2020’deki en iyi intihal algılama aracı
Uzmanlardan yardım almadan web’deki en iyi intihal denetleme aracını arıyorsanız, en iyi çevrimiçi araçları kısa listeye almanın saatler ve belki günler alacağını bilmelisiniz. Google. Genellikle bir makale göndermeden önce yapılacak en son şey intihal kontrolü yapmaktır, bu nedenle içerik oluşturduysanız ve doğru araçları arıyorsanız, bu, zaten zamanınız az olduğu ve sizin için doğru aracı bulmak için daha fazla harcayamayacağınız anlamına gelir. Sizin için en iyi araç araştırmasını tamamladığımızı ve sizin için aşağıda listelediğimizi bilmelisiniz!
SearchEngineReports Tarafından İntihal Programı
Birinci sınıf çevrimiçi araçlardan biri, SearchEngineReports.net olarak bilinen popüler web sitesine aittir! Bu, her türlü intihal için eksiksiz dosyaları ve içeriği taramanıza yardımcı olabilecek ücretsiz bir kaynaktır. Şimdi genellikle intihal programlarının, kötü ve acele arayüzleri nedeniyle kullanımı zordur, ancak bu intihal denetleyicisi, oldukça basit ve anlaşılması kolay olduğundan, çoğaltmayı kontrol etmek için mükemmel bir programdır. Aşağıda SER tarafından intihal programının çalışmasını öğretecek adımlar var!
- İlk olarak aşağıda belirtilen bu bağlantıya tıklayarak intihal aracına ulaşmaktır https://searchenginereports.net/tr/plagiarism-checker
- Tarayıcının ana arayüzüne girdiğinizde çok temiz bir düzen göreceksiniz. aletin çalışma prosedürünü size açıklamak.
- Tarayıcıda, sorguyu girebilmeniz için birden çok seçenek verilmiştir. Çalışmanızın küçük kısımlarını girebilir, farklı formatlarda eksiksiz dosyalar yükleyebilir ve ayrıca web sitelerinin URL’si üzerinden intihali kontrol edebilirsiniz.
- Hangi girişi seçerseniz seçin, tamamladıktan sonra, aracı başlatacak olan ‘intihali kontrol et’ düğmesine basmanız yeterlidir.
- Tarayıcının sorgunuzu kontrol etmeyi tamamlaması dört veya beş saniyeden az sürecektir.
SearchEngineReports.net tarafından hazırlanan İntihal Programının Özellikleri
Burada, bu çoğaltma tarayıcısının yardımıyla içeriğinizi nasıl benzersiz hale getirebileceğinizi de anlatan aracın bazı özellikleri yer almaktadır!
- Tarayıcının ilk özelliği elbette maliyetidir. Bu intihal programını hiçbir ödeme ve kayıt olmadan ücretsiz kullanabilirsiniz. İnsanların genellikle kafalarının karıştığını bilmelisiniz ve ücretsiz olan intihal denetleme araçlarının güvenilir olmadığı, bu yanlış bir kavramdır ve bir aracın güvenilirliğinin yalnızca kullandığı veritabanı ve algoritmalara bağlı olduğunu bilmelisiniz!
- SER tarafından hazırlanan intihal denetleyicisi, web üzerindeki en iyi araçlardan biridir çünkü bu, çalışmanızı veritabanında kayıtlı milyarlarca web sayfasıyla taramanıza veya karşılaştırmanıza yardımcı olabilecek çevrimiçi tabanlı bir programdır. Çevrimiçi bir intihal aracı olduğu için, çalışmanızı web’deki en son yayınlarla karşılaştırabilirsiniz.
- SER tarafından hazırlanan intihal programının bir diğer önemli özelliği, iki düzineden fazla dilde içeriği kontrol edebilmesi ve kontrol edebilmesidir, bununla birlikte içeriği sadece metin, kelime veya pdf formatında kontrol edemezsiniz, ancak bu aracın hepsini desteklediğini bilmelisiniz. içerik formatları.
- Bu çevrimiçi intihal denetleyicisinin URL tabanlı kontrol özelliğinin, kullanıcılara eksiksiz web sitelerini kontrol etmede yardımcı olduğunu ve bunun seo’da çok yardımcı olduğunu bilmelisiniz. Birisi içeriğinizi sitenizden kopyalıyorsa veya çoğaltıyorsa, bunun sizin için iyi olmayan bir web sitesinin seo puanını ve sıralamasını doğrudan etkileyeceğini bilmelisiniz. Bu özellik ile çoğaltmayı çok kolay halledebilirsiniz.
- Şimdi bu intihal denetleyicisinin bilmenizi istediğimiz son özelliği, aracın yeniden yazma veya yeniden ifade etme özelliğidir. Bu intihal tarayıcı aracıyla, yalnızca intihalin yüzdesini ve kesin kaynağını öğrenemezsiniz, aynı zamanda içeriği daha orijinal ve yayınlama için benzersiz hale getirmek için kolayca yeniden ifade edebilir ve yeniden yazabilirsiniz!
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