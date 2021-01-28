Günümüzde ne yazık ki insanların internet kullanımı kullanmaya ve her gün girip bakmaya alıştıkları sitelerden ibaret hale gelmiş durumda. Pek çok kişinin de her gün girip baktıkları ve internetteki vakitlerinin çoğunu geçirdikleri internet siteleri ne yazık ki genellikle sosyal medya siteleri.

Ancak internet gibi bir dünyada o kadar güzel ve pratik olarak işlerinizi de yapabileceğiniz aynı zamanda kafanızı da dağıtabileceğiniz öylesine işlevsel internet siteleri var ki.

Pek çoğumuz bu sitelere eğer işimiz düşerse erişebiliyoruz veya bu sitelerin hiçbirini hiç duymamış olanlarımız dahi mevcut olabilir.

O zaman yazımızı dikkatle okuyun. Az sonra göreceğiniz internet sitelerinden bazıları yaptıkları işlevler ile sizi gerçekten şaşırtacak.

Fastreel

Son zamanların en popüler bilgisayar uygulamalarının başında video düzenleme işlemleri geliyor. Zira karşımızda Youtube gibi bir gerçek var ve pek çok kişi Youtube’da içerik üretmeye çok hevesli. Ürettikleri bu içeriklerin kaliteli olmasını sağlayabilmek içinse videolarını düzenleyerek siteye yüklemeleri gerektiklerinin farkındalar.

Ya da sadece eğlence amaçlı veya farklı amaçlarla video düzenleme ihtiyacı herkesin olabilir. Böylesi durumlar için bilindiği üzere video düzenleme programları oldukça yüksek boyutlardadır ve bu programları indirmek için güçlü bir altyapı gerekmektedir.

İşte Fastreel bu sorunu çözmek amacıyla geliştirilmiş bir internet sitesi.

Fastreel’e video yükleyerek internet üzerinden video düzenlemesi yapmak mümkün hale gelmiştir. Daha önce fotoğraf düzenlenebilen internet sitelerini görmeme rağmen; doğrudan video düzenlemesi yapılabilen bir internet sitesi görmemiştim. Bu derece külfeti yüksek bir işlemin bir internet sitesi üzerinden yapılabilmesi gerçekten şaşırtıcı.

Tabii ki profesyonel düzeyde bir çalışma ortaya çıkmayabiliyor. Ancak internet üzerinden yapılan bir düzenlemeye nazaran çok kaliteli ve gelişmiş video düzenlemelerini Fastreel üzerinden yapabilrsiniz.

Mynoise

Adından da anlaşılacağı üzere mynoise ses dosyaları sunan bir internet sitesi. Ancak sitenin formatı biraz farklı.

Örneğin; kalabalık bir ortamda çalışmak durumundasınız ve etrafınızdaki ses çalışmaya odaklanmanızı zorlaştırıyor diyelim. Mynoise.net’e girerek arka planda bir kumsal sesi ayarlayabilir ve kendinizi o ortamdan kulaklığınızla soyutlayabilirsiniz.

Sitenin bir diğer özelliğiyse farklı senaryolara uygun ses seçenekleri sunması. Sitedeki senaryolardan biri meditasyon yaparken bir sese ihtiyacım var senaryosu. Bunu seçtiğinizde sizi bir meditasyon odasına götürecek sesler bir anda duyulmaya başlıyor. Bir diğer senaryodaysa zihnimi başka yere götürmek istiyorum diyebiliyorsunuz. Bunu seçtiğinizdeyse anamnezi adıyla gelen bir ses dosyasıyla zihinsel yolculuğunuza başlayabiliyorsunuz.

Sitede diyelim ki bir orman sesi duymak istediniz. Ses tabii ki çok farklı öğelerden oluşuyor. Bu öğelerden dilediklerinize dilediğiniz şekilde müdahale edebiliyorsunuz. Örneğin; orman sesleri arasında yer alan şelale sesini kısabilir ve duyduğunuz bir kuş sesini arttırabilirsiniz.

Recordscreen.io

Sıradaki internet sitemiz, çoğumuzun yaparken ek bir program ya da uygulamaya ihtiyaç duyduğu bir işlemi yapmak için oluşturulmuş yine oldukça kolay bir arayüze sahip bir internet sitesi: recordscreen.io

Siteye girdikten sonra vereceğiniz bir iki izinden sonra sadece tarayıcının olduğu alan değil, tüm bilgisayarı kaydedebileceğiniz bir internet sitesi recordscreen.io

Siteden sadece ekran kaydının yanı sıra hem ekran hem de cam kaydı yapılabiliyor. Bunun ayarı da yine kayda başlamadan önce yapılabiliyor. Ardından gelen ayarda da kayıt yapılacak olan alan ekranın tamamı mı yoksa sadece o an için açık olan uygulamalardan biri mi bunu da seçebiliyorsunuz. Ardından “Paylaş” kısmına basıyorsunuz ve o an için seçtiğiniz kısım doğrudan kaydedilmeye başlıyor.

Ekranı kaydetme işleminiz bittikten sonra “Paylaşmayı Durdur” butonuna basıyorsunuz. Buna bastıktan sonra kaydettiğiniz kısım otomatik olarak bir video şeklinde karşınıza geliyor. Bu videoyu da indirip istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz.

Outline.com

Bir diğer faydalı internet sitesi yine internet kullanıcılarının muzdarip olduğu konulardan birinin çözüldüğü outline.com platformu.

İnternette bir sitede okuyacağınız bir içeriği okurken içeriğin her tarafını dolduran ve dikkat dağıtan diğer bütün unsurları kaldırarak sadece okumak istediğinizi karşınıza alabileceğiniz bir internet sitesi Outline.

Kullanması da çok basit. Siteye girdikten sonra karşınıza çıkan ekrana, okumak istediğiniz içeriğin linkini doğrudan yapıştırıyorsunuz. Ardından o linkte okuyabileceğiniz içerik karşınıza sadece o içerik şeklinde çıkıyor.

Burada karşınıza çıkan içeriğin istediğiniz yerine notlar da alabiliyorsunuz. Ayrıca eğer sizden önce bir kişi o içeriğe notlar almışsa not alan kişinin aldığı notlara da yine aynı sayfadan bakabiliyorsunuz.