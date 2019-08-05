Instant Games Nedir? Facebook Messenger’dan Kaldırılıyor

Facebook’un mobil mesajlaşma uygulaması olan Messenger’da uzun zamandır kullanılan bir özellik vardı. Bu özellik yakın zaman içinde Messenger’dan kaldırılacak. Artık Messenger’da Instant Games olmayacak. Instant Games nedir gelin bir bakalım.

Instant Games nedir?

Facebook Messenger mobil uygulaması üzerinden hızlı bir şekilde erişilebilen hatta bir çok oyunda indirmeye bile ihtiyaç duymayan oyun platformuna deniyor. Facebook üzerinden tarayıcıda oynadığınız bir sürü oyunu burada bulmak mümkün.

Instant Games neden kaldırılıyor?

Facebook’un yaptığı açıklamaya göre güvenlik açıkları oluşturması sebebiyle ve çoğunun ilgi görmemesi nedeniyle Facebook Messenger’da kullanılan Instant Game kısmı kaldırılıyor.

Facebook Gaming nedir?

Instant Game yayından kaldırılıyor ama onun yerine Facebook Gaming hayata geçiriliyor. Facebook Gaming şirketin üzerinde uzun zamandır çalıştığı bir platform. Çok uzun zamandır oyun yayınları ve videolarına önem veren Facebook, bu platfoma şimdi oyunlar da ekleyecek. Küçük oyunları oynayabileceğiniz platform yakın zaman içinde hayata geçecek.