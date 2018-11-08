Instagram Profil Sayfası Yenileniyor

Bir kullanıcının farkettiği küçük detay ortaya çıktı. Instagram tasarımda değişikliğe gidecek. Değişikliğin şimdilik test aşamasında olduğu söyleniyor. Değişiklikten sonra tasarımın daha sade ve kullanışlı olacağı söylense de insanlar basit tasarımlardan pek hoşlanmıyor.

Ortaya çıkan bu görseler sağda hali hazırda var olan solda ise yeni tasarımı görüyorsunuz.

Değişikliklere bakacak olursak 3 sevmeden oluşan butonların yazıya dönüştüğünü görüyoruz. Profili düzenle bağlantısının biyografi altına yine yazıyla yazıldığını görüyoruz.

Profil resmi sağa alınırken profil ismi de üst kısımda sola alınmış. Takip edilen ve takipçi istatistikleri de basitleştirilmiş.

Şu an deneme aşamasında olan bu tasarım insanlar tepki gösteriyor. Bunun sebebi ise tasarımın gerçekten basit olması. Lakin unutmayalım, şu an başarılı olmuş şirketlerin eski logo ve tasarımlarını bakacak olursak dünyanın en sade tasarımları olduğunu görebiliriz. Bakalım Instagram ‘ın bu yeni yüzü ne zaman hayatımıza girecek.