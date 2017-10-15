İnstagram Nasıl Reklamsız Kullanılır?

Şu sıralar en çok kullanılan sosyal medya isimlerinden biri olan İnstagram ara ara gönderlerin arasında bizlere reklamlar gösteriyor. Bu reklamları birkaç ayar yaparak kaldırmak mümkün değil. Ancak kaldırmanın yolu yok da diyemeyiz. Birkaç adımda İnstagram reklamlarını kaldırabilirsiniz.

İnstagram reklamlarını kaldırmak için ana sayfada dolaşırken reklam bulmanız gerekiyor. Reklamı bulduğunuz zaman sağ üst köşede üç nokta butonu yer alıyor. Oraya tıklamalısınız. Üç nokta butonuna tıkladığınız zaman bunu gizle butonuna tıklayın.

Ardından neden bunu gizlemek istediğinizi belirtin. Ardından sebep olarak uygunsuzu işaretleyip gönderin.

Bu uygulamayı birkaç reklama daha yaptığınızda İnstagram’ınızda reklamlar gösterilmeyecektir. Birkaç reklama daha yapma tabiriyle kısıtlamak istemem. Bazen daha fazla reklama anlattığım uygulamayı yapmanız gerekir. Siz reklam görmemeye başlayana kadar yapın.

Sonunda zafere erişeceksiniz. Bizzat denenmiş ve işe yaramış bir yöntemdir.