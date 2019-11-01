İhbar Web Nedir?

İnternet geçmişte büyük bir dünyaydı şimdi sonsuzluk oldu. Artık ucu bucağı olmayan bu deryada yüzmek eskisi kadar basit değil çünkü hırlısı hırsızı sapığı dahil bin bir çeşit insan internette dolanıyor ve çoğu da avını arıyor. Peki çocuklarınız bile internete girereken onları bu tehlikelerden nasıl koruyacaksınız? Bu yazıda sizlere internet üzerinden işlenen suçlarla mücadele edebileceğiniz ve devletin işini kolaylaştıracağınız bir yöntemden bahsedeceğiz.

İhbar web kullanımı

İlk önce ihbar web denilen sistemin ne olduğundan bahsedelim. BTK’nın internet üzerinden işlenen suçları tespit etmesi için kurduğu bir girişim olarak biliniyor. İnsanların gördükleri suçları ihbar etmelerine olanak tanıyor. Şikayet edilmesi gereken ya da suç sayılan şeyler şunlar;

5651 sayılı yasanın 8. Maddesinde yer alan; intihara yönlendirme, çocukların cinsel istismarı, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma, müstehcenlik, kumar oynanması için yer ve imkân sağlama, Atatürk aleyhine işlenen suçlar, sağlık için her türlü tehlikeli madde temini, fuhuş suçları…

Eğer bunun gibi suç teşkil eden bir site ya da paylaşım görürseniz aşağıdaki adımları izleyin;

İhbar web sitesine girin.

Suç listesinden birini seçin ya da listede yer almadığını düşünüyorsanız diğer kısmından ilerleyin.

İhbar edeceğiniz içeriğin yayınlandığı internet adresi, İhbar edeceğiniz içeriğin detayları, İçerk ile karşılaştığınız tarih ve İhbar edeceğiniz içerikle nerede karşılaştınız? kısımlarını dikkatlice doldurun.

Eğer ihbar sonucunuzla ilgili bilgi almak istiyorsanız iletişim kısmını da doldurmanız gerekiyor.

Doğrulama kodunu girdikten sonra şikayetinizi gönderin.

İşlem bu kadar. Herkes kendisi ya da çocuğu için zararlı olduğunu düşündüğü bir siteyi ihbar etse bunlardan hiç kalmaz. Bu bilinçle yaklaşmanız önemli.