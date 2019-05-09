Huawei ve Honor Cihazlara Telefon Görüşmesi Kaydetme Özelliği Nasıl Eklenir?

Huawei P30 cihazlarda varsayılan olarak gelen telefon görüşmesi kaydetme özelliği, biriyle telefon görüşmesi yaparken sizin sesinizi ve karşınızdakinin sesini telefona kaydetmektir. Bu sayede ne konuşulduğunu ve neler olduğunu daha sonradan hatırlayabilirsiniz. Bunu bir çok alanda kullanabilirsiniz. Örneğin söylediği ve verdiği sözleri sürekli unutan bir arkadaşınıza karşı, sizin için önemli bir görüşmeyi, ya da arşiv yapmak için bütün görüşmelerinizi. Sebebi farketmez, bu özellik bütün Huawei ve Honor cihazlarda yok. Peki olmasını ister misiniz?

Telefon görüşmelerini kayıt altına alma

Özelliğin nasıl çalıştığından bahsettik. Bu özellik Huawei P30’da varsayılan ve ön yüklü olarak geliyor. Uygun şartları sağlayan diğer modellerde ise eklenebilir durumda.

Android Pie üzerinde kurulmuş bir EMUI 9 arayüzünü kullanan bir cihaz olmalı. Bu cihaza aşağıdaki apkyi indirip kurmanız yeterli oluyor. Buradan indirdiğiniz apkyi doğrudan kurun. Daha sonra aşağıdaki görselde olduğu gibi telefonunuz arama kaydetme özelliği eklenecektir.