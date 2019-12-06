Güvenli İnternet Nedir? Kaç Kişi Kullanıyor?

Güvenli internet BTK’nın getirdiği ve internet sağlayıcıların uymak zorunda olduğu bazı hizmetleri kapsıyor. Talep edilmesi halinde çocuklara uygun olmayan ya da bu tür içeriklerden rahatsız olan kişiler için engelleme ya da filtreleme sağlıyor. Gelin güvenli internetin ne olduğuna ve nasıl alınabileceğine kısaca bakalım;

Güvenli internet nedir?

Güvenli internet, internet sağlayıcıların sunduğu bir hizmettir. Bu hizmet iki profilden oluşur. Aile ve çocuklar için olmak üzere iki farklı profil farklı işler. Çocuklar için geçerli olan profil sadece beyaz listeye alınmış sitelere girilmesine olanak verir. Bunlar iş, ekonomi, bilgi/referans, eğitim kurumları, medya şeklinde sıralanabilir. Aile profilinde ise sadece yasaklı siteler engellenir. Cinsel içerikli siteler bu profilde başı çeker.

Güvenli internet nasıl alınır?

Güvenli interneti almak için kullandığınız internet sağlayıcısını aramalasınız. Onlara güvenli internet kullanmak istediğinizi söylemelisiniz. Seçmek istediğiniz profili belirttikten sonra artık internet erişiminizde siz ve çocuklar ilginç içeriklerle karşılaşmayacaksınız. Dilediğiniz zaman yine internet sağlayıcınızı arayarak profil değişikliği yapabilir ya da hizmeti sonlandırabilirsiniz.