Görüntülü Aramalardan Rahatsız Mısınız? Whatsapp Görüntülü Arama Kapatma

Görüntülü aranmak istemiyor musunuz? Ya da arandığınızda istemeyerek açmak zorunda mı kalıyorsunuz? Veya yanlışlıkla insanları görüntülü aramaktan bıktınız mı? Whatsapp üzerinde görüntülü aramayı kapatmak için bir yöntem bulunuyor. Bu yöntem sizi bazı açılardan kısıtlasa da genelde kullanışlı olabiliyor. İşte Whatsapp üzerinden görüntülü arama kapatma;

Androidli cihazdan ayarlar kısmına gidin. Uygulamalar satırından uygulamaları listeleyin. Burada Whatsapp’ı bulun. Uygulama izinleri kısmına girin. Kameraya verilen izni kapatın.

ios üzerinden de aynı yöntemi yapabilirsiniz. Ayarlar da Whatsapp’ı bulun. Burada kamera iznini kapatın.

Bu işlem Whatsapp’ın kameraya erişmesini engelliyor. Erişmeye çalıştığı zaman telefon sizden izin istiyor. Bu sayede görüntülü aramalardan uzak durabilirsiniz lakin bazı eksi yanları yok değil.

Kamera olmadığı için durum paylaşımı yapamazsınız. Doğrudan fotoğraf çekip Whatsapp üzerinden gönderemezsiniz. Bu gibi özellikler sizin için önemli değilse bahsettiğimiz yöntem oldukça etkili olacaktır.