Google Play’de En Çok İndirilen Oyun Hangisi?

Bir rekora imza atıldı ve Google Play’in en çok indirilen oyunu belli oldu. Aslında tahmin etmek güç değil çünkü bahsettiğim oyun en popülerlermarasında sürekli üst sıralarda yer alıyor .Peki Google Play’in en çok indirilen oyunu hangisi?

Kilo Games tarafından geliştirilen ve Google Play’de her zaman en popüler ücretsizler arasında üst sıralarda yer alan Subway Surfers 1 Milyar toplam indirme sınırına ulaştı ve marketin en çok indirilen oyunu ünvanını kazandı.

Subway Surfers tren raylarında koşarak altın ve diğer özellikleri topladığınız aynı zamanda bekçiden ve köpeğinden kaçtığını bir oyun. Oyunu rekabeti kılan arkadaşlarınızla puan karşılaştırması yapabiliyor olmanız. Oyun ayrıca belli zamanlarda dünyanın çeşitli yerlerinde bizi götürmesi ile biliniyor.