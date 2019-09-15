Android 10 ile bir çok uygulama ve genel manada telefonlar karanlık moda kavuştu. Bu modun ne kadar önemli olduğunu vurgulayan adımlar Google tarafından atılmaya devam ediyor. Önümüzdeki ay içerisinde Gmail uygulamasının da karanlık mod güncellemesini alacağını duyuran Google başka bir uygulaması için de testlere başladı.

Google Play Karanlık mod

Google’ın kuşkusuz en çok kullanılan uygulaması, çünkü o olmadan uygulama indirme ya da güncelleme işlemleri çok zahmetli. Android uygulama mağazası olan Google Play yakın zaman içinde karanlık mod seçeneğine kavuşacak.

Karanlık mod ile birlikte kullanıcılar Google Play ‘i koyu tema ile kullanabilecek. Aslına bakarsanız karanlık modun ne amaçla kullanıldığını aklınıza getirirseniz Google Play için gerekli olup olmadığını sorgulayabilirsiniz.

Karanlık mod, özellikle gece vakitleri gözünüzü yormadan uygulamayı kullanmanızı sağlar.

Bununla birlikte amoled ekranlarda enerji tasarrufu sağlar.

Uygulama içeriği daha okunaklı olabilir.

Her türlü daha az parlaklığı ihtiyaç duyabilir.

Bu gibi genel sebeplerden karanlık mod tercih ediliyor. Bir çok insan da daha güzel göründüğünden karanlık modu tercih ediyor.