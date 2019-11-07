Google Maps Gizli Mod Nedir Nasıl Çalışır?

Google bir güncelleme yayınladı ve şuan herkes için gelmese de zaman içinde hızla yayılacak olan bu güncelleme ile Google Haritalar’a gizli mod özelliği geldi. Bu özellik ne işe yarar, nasıl açılır ve nasıl çalışır gibi konulara değineceğimiz bu yazımızı sonuna kadar okuyabilirsiniz.

Google Haritalar Gizli Mod

Google’ın bir çok servis için bir bir aktif ettiği gizli mod özelliği sonunda haritalara da geldi. Sizin için hala gelmemiş olabilir. Yakın zaman içinde gelecektir. Peki nedir bu haritalar için gizli mod özelliği; Bu modu aktif edip haritaları kullanırsanız, normal şartlarda gittiğiniz yerler Google hesabınızla paylaşılırken bu modla bu paylaşım ve kayıt işlemleri olmuyor.

Eğer Google tarafından takip edilmek istenmiyorsanız ve gittiğiniz yerin güzergahın bulunmasını istemiyorsanız mutlaka bu modu aktif ediniz. Gittiğiniz yerler görüşmeyeceği gibi konum geçmişiniz nerelerde durdunuz nerelerden geçtiniz gibi detaylar da bilinmeyecektir.

Google Maps gizli mod nasıl açılır?

Google Haritalar uygulamasını açın

Profil resminize dokunun

‘Gizli modu aç’ kısmına dokun ve aktif et

İşlem bu kadar.