Galaxy S10+ vs iPhone 11 Pro Hız Karşılaştırması

Telefonlar arasında yer alan mücadele genellikle hız bakımından ölçülür. Bir Youtuber’ın videosundan sizinle paylaşım yapıyoruz. Acaba hangisi hızlı. Samsung’un Galaxy Note 10 Plus mı almalısınız yoksa Apple’ın son modeli olan iPhone 11 Pro’yu mu satın almalısınız? İşte cevabı.

iPhone 11 Pro mu daha hızlı yoksa Samsung Galaxy Note 10+ mı daha hızlı?

Yapılan testler; açılış, uygulama açılışları, kamera açılışı, yüz tanıma hızı, parmak izi, oyun açılışları, bir de video renderleme gibi aksiyonlardan oluşuyor. İki telefona da aynı anda işlem yaptırılıyor ve hangisi hızlıysa ona o turda bir puan veriliyor. Ayrıca testten önce şu farka da göz atmalısınız ki bu yazılımdan kaynaklanan bir sıkıntı. iPhone 11 Pro’da 4Gb ram bulunurken Samsung Galaxy Note 10+’ta 12 Gb ram bulunuyor. Sonuçlara bakacak olursak;

Hangisi daha hızlı

iPhone’un daha hızlı olduğu konuların başında yüz tanıma ve telefonun açılışı geliyor. Samsung bu konuda geri kalıyor. iPhone’un iyi olduğu bir başka konu ise Adobe Rush uygulamasıyla video renderleme işlemi. Apple’ın cihazının işlemcisi bu konuda çok daha iyi bir performans gergiliyor. Bazı uygulama açılışlarında iPhone daha iyi olsa da genel tabloya baktığımız zaman Samsung Galaxy Note 10 Plus daha iyi bir performans gösteriyor.

Samsung’un iyi olduğu bir yer kamera uygulamasının açılışı. Bunun yanında internet hızı süresinde Samsung’un cihazı yüksek performans gösterebiliyor. İnternet hızı bakımından ise her iki telefon bir birine yakın sonuçlar alıyor. Videodan daha fazla detay bulabilirsiniz.