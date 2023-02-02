Flash Haber TV Frekansı Nedir? Nasıl Bağlanılır?

Flash Haber TV, büyük bir ilgiyle izlenerek takip edilmeye devam ediyor. Farklı programları içerisinde barındıran kanal, özellikle Türksat uydusunda yeni yerini aldıktan sonra izleyiciler frekansları bulamayarak bağlantı da zorlandılar. Detaylı olarak paylaşılan bu frekansları sunacağımız bilgiler sayesinde bu sayfada bulabilir, Flash Haber TV 2023 Frekanslarından direkt olarak faydalanabilirsiniz.

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1992 yılından bu yana hizmet gösteren Flash Haber TV, Türkiye’nin 2. özel televizyon kanalıdır. Kanal içerisinde genel olarak haber programları ve çeşitli eğlence programlarını bulunduruyor. Aralıksız olarak devam eden yayınlarında izleyenlere detaylı bilgiler veriyor ve memnun etmeye çalışıyorlar. Kanalda Genel Yayın Yönetmeni olarak çalışan Hakan Aygün olurken ana haber bültenlerini Can Ataklı sunuyor.

Flash Haber Canlı uzun süren yayın kesintisinden sonra 2021 yılı itibariyle tekrardan yayınlara başlamıştır. Türksat uydusuna geçmesiyle birlikte değişen frekansları yüzünden izlemek isteyenler bulmakta güçlük çekebiliyorlar. Özellikle detaylı olan Güncel Flash Haber TV Frekanslarını bu sayfada paylaşacağımız bilgilerle bulabilirsiniz.

Flash Haber TV Frekansı

Flash Haber TV eski adıyla Flash TV, uzun zamandır kesintisiz olarak hizmet göstermektedir. Bağlantı sağlama konusunda zorlanan seyirciler, sunacağımız rehber sayesinde kolaylıkla izleyebilirler. Öncelikle bahsetmeliyiz ki Flash Haber TV Canlı’nın SD yayını bulunmamaktadır. Sadece HD yayın yapmaktadırlar. Eğer ki HD olmayan bir televizyon kullanıyorsanız izleyemezsiniz. Flash Haber TV’nin HD kalitedeki yayınına bağlantı sağlamak için alt kısımda maddelerde bulunan frekansları kullanabilirsiniz.

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12685

Sembol: 30000

Polarizasyon: Dikey (V)

Şifre: Şifresiz

FEC:2/3

Tip: HD

Kategori: Haber

Belirtilen frekansları kullanarak kolaylıkla kanala ulaşabilirsiniz. Frekansları girdiğiniz halde uygu alıcısı Flash Haber TV’yi eklemiyorsa önceden kanalı uydu alıcınıza eklemiş olabilirsiniz. Bu nedenle TV üzerinden isim araması yaparak kanalı bulabilirsiniz.

Frekans üzerinden kanala ulaşabilmenizin yanı sıra farklı platformları da kullanıyor olabilirsiniz. Dijital olarak hizmet gösteren bu platformları kullanıyorsanız frekansları televizyona girmenize gerek yoktur. Sadece alt kısımda bahsettiğimiz kanallara ulaşarak Flash Haber TV’ye bağlanabilirsiniz.