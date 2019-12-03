Facebook’tan Bütün Fotoğraflar Google Photos’a Aktarılabilecek

Facebook’un yeni aracı beta sürecine girdi ve şu sıralar İrlanda’da test ediliyor. Genel Veri Koruma Yasası – GDPR kapsamında zorunlu hale gelen platformlar arası paylaşım durumuna Facebook uymuş durumda. Facebook fotoğraflarınızı artık tek tek indirip daha sonra yedeklemek için Google Fotoğraflara yüklemek zorunda kalmayacaksınız. Tek tıkla bütün fotoğraflarınız Google Photos’a aktarılabilecek.

Test ediliyor

Sadece bir ülkede bu yeni araç test ediliyor. Verilen bilgiye göre aracın 2020 içerisinde yakın bir zamanda bütün ülkelerde kullanıma sunulması planlanıyor. Skandallarla sarsılan Facebook, diğer büyük sosyal medya devleriyle bir araya gelerek, kullanıcılar için daha fazla özgürlük sağlayabilecekleri bazı planlar yaptı. Bu planı ilk hayata geçiren yine veri sızıntısı skandallarında başı çeken Facebook’tan geldi.

Ne işinize yarayacak?

Bu yeni araç sayesinde (Data Transfer Project) fazla uğraşmadan, kalitesinden ödün vermeden ve hızlı bir şekilde bütün Facebook fotoğraflarınız Google Photos’a aktarılabilecek. Google Photos sınırsız yedekleme imkanı sunduğu için bir çok kişi bu servisi tercih ediyor. Bakalım diğer devler ne gibi projelerle karşımıza çıkacak.