Facebook’a Profil Resmiyle Nasıl Giriş Yapılır?

Facebook hesabınıza profil fotoğrafınızla giriş yapmak ister misiniz? Çoğu Facebook kullanıcısının bu yöntemle kolayca hesabına erişmek isteyebileceğini düşünerek bu yazıyı sizlere sunmak istedim.

Facebook hesabınıza profil fotoğrafıyla giriş yapmak için;

Öncelikle anlatımımız mobil platform içindir. Onu söyleyerek anlatımımıza başlayalım. Facebook’a mobil uygulamadan giriş yaptığınız zaman sağ üst köşede yer alan üç çizgi butonuna tıklayın.

Üç çizgi butonunda yer alan hesap ayarları butonuna dokunun.

Hesap ayarlarına giriş yaptığınız zaman en üstte sizi “güvenlik” adında bir buton karşılayacak. Ona dokunun.

Güvenlik kısmında “profil resminle giriş yap” adında bir ayar göreceksiniz. Oraya girin. Gerekli ayarları yapın.

Son adımın ardından hesabınıza profil resminizle giriş yapabilirsiniz.