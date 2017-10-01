Facebook Veri Tasarrufu Nedir, Nasıl Kullanılır?

Facebook’u mobilden kullanıyorsanız ve internetiniz kısıtlıysa o zaman veri tasarrufu modu çok işinize yarayacaktır. Öncelikle Facebook’un veri tasarrufu modu nedir onu açıklayacağız. Ardından da bu modu nasıl aktif edeceğiniz hakkında kısa bir bilgi vereceğiz.

Facebook veri tasarrufu nedir?

Facebook veri tasarrufu internetinizin yetersiz olduğu zamanlarda aktif ettiğiniz zaman daha az internet harcamanıza yardımcı olan bir moddur. Bu mod fotoğrafların boyutunu küçültür ve daha az veri harcamanıza yardımcı olur. Ayrıca videoların otomatik oynatılmasını durdurur. Fotoğraf ve video Facebook’un en çok veri harcayan iki unsurudur. Bu nedenle veri tasarrufu modu bu iki unsur üzerine inşa edilmiş.

Facebook veri tasarrufu modu nasıl aktif edilir?