Facebook Ekran Paylaşma Özelliği

Facebook, yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Facebook ile ilgili isabetli açıklamaları olan bir sosyal medya hesabından bu yeni özellik paylaşıldı. Bu özellik ne işe yarıyor ve nasıl kullanılıyor? Açıklıyoruz;

Ekran paylaşma özelliği

Başlıktan aklınıza ekran görüntüsü alıp karşıya gönderme gelmesin. Bu canlı ekran paylaşma özelliği şeklinde çalışıyor. Teamviewer benzeri olan özellik kontrol etme özelliği vermese de herkesin aynı ekranı görmesini sağlıyor. Bir tür ekranı canlı paylaşma gibi.

Kameralı sohbet çalışırken aynı kısımda görülen “Ekranınızı birlikte paylaşın” ayarı sayesinde bir ekran konuşmadakilerle paylaşılıyor. Bu aşamada kameralar kapanıyor ve telefonlarda sadece bir ekran görüntüleniyor.

Bu özelliği aktif etmeniz için Messenger üzerinden izin vermeniz gerekiyor. Daha sonra telefonunuzun ekranını konuşmadaki diğer insanlarla paylaşmanız mümkün oluyor. Belki bu sadece uygulama üzerinden ekran paylaşım özelliği, oyuncuların da işine yarayabilir. Bildiğiniz gibi oyun oynadığı esnada canlı yayın yapan oyuncular son zamanlarda Facebook üzerinden de popüler hale geldi.