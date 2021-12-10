French press neredeyse 150 yıldan uzun süredir hayatımızda. Ancak günümüzdeki halini yaklaşık olarak 100 yıl önce almıştır. Filtre kahvenin en yaygın türlerinden birisi olan french press kolay hazırlanabilir olması nedeniyle de çokça tercih edilmektedir. Metal filtreye sahip olması sayesinde kahve çekirdeklerinin yağı tamamen kahve içerisine geçmektedir. Doğru bir şekilde hazırlandığında yumuşak gövdeli, orta sertlikte içime sahip ve çekirdeklerin aromasını öne çıkaran bir demleme yöntemidir. Kaliteli ve lezzetli bir kahve için “filtre kahve nasıl yapılır?” sorusunun cevabı burada büyük önem kazanmaktadır. O yüzden “filtre kahve nasıl demlenir?” gelin birlikte inceleyelim.

Evde Filtre Kahve Nasıl Yapılır? Uygulama Adımları

Adım

French press ile kahve hazırlarken ilk olarak hazırladığınız her bardak başına 200 ml kadar suyu ısıtmanız gerekir. Suyun sıcaklığının 93 – 94 derecede olması yeterlidir.

Adım

Her bardak kahve için 7-8 gram kalın çekilmiş kahveyi french pressin içine koymalı ve ısınmış suyun yarısını kahvenin üzerine boşaltmalısınız.

Adım

Suyun yarısını boşalttıktan sonra kahve kabaracaktır ve üzerinde küçük baloncuklar meydana gelecektir. Kahvenin bu haline “blooming” adı verilmektedir. 30 saniye kadar bekledikten sonra tahta bir kaşıkla kahveyi karıştırmak gerekir.

Adım

Karıştırdıktan sonra kalan suyun tamamını French press’e boşaltın ve 3 – 4 dakika kadar demlenmesini bekleyin. Demlendikten sonra filtresini bastırarak süzebilir ve servisinizi yapabilirsiniz.

Makinesiz Filtre Kahve İçin En İdeal Seçenek: French Press

Filtre kahve hazırlaması oldukça basit ve ancak son derece lezzetli bir demleme yöntemi olduğu için birçok kahve sever tarafından tercih edilmektedir. “Filtre kahve nasıl yapılır makinesiz?” sorusunun birçok cevabı vardır. Bunların en pratiği French press kullanımıdır. Kâğıt filtreli yöntemlere göre sunduğu en büyük avantaj ise kahvenin aromasıdır. Kâğıt filtreler kahvenin yağını emdiği için daha düz gövdeli bir tat sunarlar. Eğer düz gövdeli lezzetler yerine daha yoğun bir aroma tercih ediliyorsa French press ile demleme en iyi seçeneklerden birisidir.

French Press ile Kahve Nasıl Demlenir?

“Filtre kahve evde nasıl yapılır?” sorusu ise dışarıda içtiği kahve lezzetini evinde elde etmek isteyenlerin en sık sorduğu sorulardan birisidir. Kahve demleme ile uğraşmayı seviyorsanız bu soruyu cevaplamak için birden çok yöntem deneyebilirsiniz. Bu şekilde kendinize uygun en doğru tadı bulabilirsiniz. French press ile kahve demlerken dikkat edilmesi gerekenler arasında suyun sıcaklığı gelmektedir. Kaynar su kahve çekirdeklerinin kavrulmasına neden olur. Bu nedenle 93 – 94 derece arası demleme için idealdir. Dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da demlendikten hemen sonra kahvenin tüketilmesidir. “French press kahve nasıl yapılır?” sorusunda yapım sonrası süreçte dikkat edilmesi gerekenler de lezzet sebebiyle önemlidir. Çünkü demlemeden hemen sonra tüketilmediğinde kahve demlenmeye devam eder ve tadı acılaşır.

French Presste Hangi Kahve Kullanılmalı?

“French presste hangi kahve kullanılır?” sorusunun cevabı ise oldukça basittir. French press ile istediğiniz kahve çekirdeğini kullanabilirsiniz. Burada önemli olan kahve çekirdeğinin kalın çekilmiş olmasıdır. İnce çekilmiş çekirdekler French press’in geniş filtresinden kaçabilmektedir. Bu da kahvenin içerisinde çekirdek tanelerinin olmasına yol açmaktadır. Ülkemizde sıkça tercih edilen belli başlı kahve markaları bulunmaktadır. Jacobs ürünleri kahve demlemek için tercih edebileceğiniz lezzetli seçenekler arasında yer alır. Kalın taneli filtre kahvelerinden demleyerek siz de “french presste filtre kahve nasıl yapılır? sorusunun cevabını bulabilrsiniz.

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