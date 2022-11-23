En İyi Su Markaları – Sağlık Bakanlığı Onaylı Liste [2022]

Hem insan vücudunun hem de Dünya’nın büyük bölümünün sudan oluştuğu düşünüldüğünde suyun yaşam için ne kadar önemli olduğu gün yüzüne çıkıyor. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu suyun karşılandığı doğal kaynakların zaman içerisinde tükenmesini ve insan elinin tüm doğayı katlettiğini göz önünde bulundurduğumuzda, sağlıklı suyu doğal yollardan elde etme olanağımızın çok fazla kalmadığını söyleyebiliriz. Su dolum tesislerinin sayısındaki hızlı artış ve diğer endüstriyel veriler bunu doğrular nitelikte. Biz de içeriğimizde sağlığımız açısından doğru değerlere sahip en iyi su markaları ve içilebilir su nasıl olmalıdır sorusunun cevaplarını derledik.

Su markası seçimi yalnızca fiyatına göre tercih edilen bir şey olsa da farklı markalarda su alıyor olmak demek, farklı lezzetlerde ve farklı içeriğe sahip suları satın alıyor olmak demek. Dolayısıyla önemsiz görünen bu konunun hem sağlık hem de lezzet açısından önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. En iyi su markaları listesine geçmeden önce iyi bir içme suyu nasıl olmalı göz atalım…

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Sağlıklı içme suyunun özellikleri

Su markaları, ürünlerinin özel ve sağlıklı olduğunu inanmamız için bir dizi reklamla karşımıza çıkarlar. Bu reklamları gözünüzde canlandırdığınızda Erciyes dağının eteklerinden, yağmur ormanlarından gibi etkileyici cümleleri anımsamış olmalısınız. Oysa suyu kaliteli kılan unsur marka değil, değerleri ve yapılan testlerdeki içilebilirlik oranıdır. Peki iyi bir içme suyunun özellikleri nelerdir, iyi su nasıl anlaşılır, içme suyunun Ph değeri kaç olmalı, içme suyu satın alırken nelere dikkat edilmeli buyrun maddeler halinde inceleyelim;

Temiz ve sağlıklı bir su berrak renkte, kokusuz ve aromasız olmalıdır. Bu unsurlar aynı zamanda içme suyunun tazeliğini de gösterir.

Tat ve lezzet açısından yumuşak içimli, hoş ve ağırlık hissettirmeyen bir lezzete sahip olmalıdır.

Krom, selemenyum, flörür ve amonyum gibi kimyasal bileşenleri içermemelidir.

Suyun içindeki demir miktarı 1 ila 2 gram arasında olmalı, bu miktarı kesinlikle aşmamalıdır.

1 ila 2 gram arasında olmalı, bu miktarı kesinlikle aşmamalıdır. Suyun içerisinde nitrat kesinlikle bulunmamalıdır. İçeriğinde nitrat olan bir su, doğadayken çeşitli organik maddeler nedeniyle kirlenmiş demektir. Bu durum tehlike çanlarının çaldığını gösterir.

Suyun içerisinde klorür bulunabilir ancak 200 mg’dan fazla klorür bulunan su, kirlilik belirtisi göstermiş demektir. Şayet florür içeriyorsa 1 lt suda 1 mg’dan az olmalıdır.

Yapılan araştırmalara göre iyi bir suda olması gereken pH aralığı en az 7,2 ve en fazla 8,5 olmalıdır. Düşük pH değerine sahip sular mide problemlerini tetikleyeceği için önerilmez.

aralığı en az 7,2 ve en fazla 8,5 olmalıdır. mide problemlerini tetikleyeceği için önerilmez. Suyun tüm analiz değerleri eksiksiz şekilde ambalaj üzerinde belirtilmelidir.

Bazı markalara ait su ambalajları üzerinde kalsiyum ve magnezyum değerleri yazar. Eğer bu değerler yüksek ise içeceğiniz su muhtemelen kireçli ve sert bir su demektir. Daha hafif içimli bir su için bu mineral değerlerine dikkat etmelisiniz.

En iyi su markaları

En iyi içme suyu markaları listesi Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi raporları baz alınarak hazırlanmıştır. Listede bulunan su markalarının üretim yeri, pH değeri ve kökeni gibi bilgilere yer verilmiştir. İşte en iyi su markaları listesi…

Buzdağı Su

En iyi su markaları listesinin ilk sırasında Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin son raporunda en yüksek puana sahip su markası olan Buzdağı yer alıyor. Yapılan araştırma ve analizler sonucunda Türkiye’nin en iyi su markası diyebileceğimiz Buzdağı, gelişmiş hijyen koşulları nedeniyle ödül almış bir isim. Sakarya’da bulunan üretim tesisinde üretilen ve 7.6 pH değerine sahip olan marka aynı zamanda içilebilir en iyi su markası olmayı da başarıyor.

Fuska Su

En iyi su markaları listemizin ikinci sırasında yüksek mineral ve pH değerleriyle öne çıkan Fuska su yer alıyor. 7.5 pH değerine sahip olan Fuska, Sapanca’da bulunan dolum tesisinde hijyenik koşullarda ve kalite standartları çerçevesinde üretiliyor. Özellikle yüksek mineral içermesi nedeniyle bebekler için hazır su satın alan tüketiciler tarafından sıkça tercih edilmektedir.

Atlantis Su

8.3 pH değeriyle en yüksek pH değerine sahip su markaları arasında yer alan Atlantis, Toros dağlarından elde ettiği suyu Kayseri’de bulunan tesisinden dağıtmaktadır. Hafif içimi ve lezzetiyle kullanıcı yorumlarında da en iyi su markaları arasına girmeyi başaran Atlantis Su, analiz raporlarını düzenli olarak kamuoyuyla paylaşarak tüketicilerin güvenini kazanmış bir marka.

Assu

Global pazarda çok çeşitli alanlarda faaliyet gösteren Assu, 1993’ten bu yana sektörde yer alan köklü bir firma. Bolu’da bulunan doğal mineralli kaynak suyunu tüketicilere ulaştıran marka, 7.9 pH değeri ve el değmeden yapılan hijyenik üretimi ile en iyi su markaları arasında yerini alıyor.

Sultan Su

1975’ten bu yana Uludağ’ın zirvesinden gelen doğal kaynak suyunu tüketicilere ulaştıran Sultan Su, rahat içimli bir sudur. Sektörde uzun yıllar kazandığı tecrübeyi, hijyenle buluşturan şirket Türkiye’nin en içilebilir suları arasında yer almayı başarmıştır. 7.14 pH değerine sahip ve yumuşak içimli bir su olan Sultan Su’nun en önemli özelliklerinden biri de sodyum diyeti yapan kişiler için rahatlıkla içilebilir olmasıdır.

Tekir Su

Toros Dağları’nın zirvelerinden elde edilen ve Niğde’nin Şekerpınarı mevkisinden bizlere ulaşan Tekir Su, en iyi su markaları arasında düşük sodyum oranına sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Alkali su özelliği taşıması da Tekir Su’yu diğerlerinden ayıran bir başka özelliği. pH değeri ise 8.21’lik bir değerle en yüksek pH değerine sahip su markaları arasında dikkat çekmekte.

Taşkesti Su

Javsu

Ankara Kızılcahamam’da vakıf destekli kurulmuş olan Javsu dolum tesislerinde, diğer su markalarına kıyasla daha farklı aromaya sahip bir su üretimi yapmaktadır. Magnezyum, florür ve kalsiyum gibi mineraller açısından zengin olan Javsu, berrak oluşu ve lezzetiyle en iyi su markaları arasında yer alıyor. Sağlık ve Gıda Güvenliği Hareketi’nin son raporuna göre Javsu, 7.6 pH değerine sahiptir.

Munzur Su

En iyi su markalarından bir diğeri olan Munzur Su, Tunceli’nin dağlarından doğal kaynak suyu olarak çıkarılıp evlerimize ulaşan mineralli bir sudur. 8.11 pH değeri ile normal pH değerleri içerisinde olmasına rağmen mineral oranı bir miktar yüksektir. Buna rağmen yumuşak içimli olması nedeniyle bir çok insan tercih etmektedir.

Asya Su (Cansu)

Piyasada Cansu ismiyle de bulunan Asya Su, Düzce’de bulunan Kapladede Dağı’ndan elde edilen kaynak sularını tüketicilere ulaştırmaktadır. Sağlık Bakanlığı onayı bulunan 12 kilometrelik bir boru hattına sahip olan şirket, bu hat üzerinden kaynak suyunu tesise hijyenik bir şekilde taşıyıp dolum yapmaktadır. Yurtdışı pazarına da hizmet veren Asya Su, 7.16 pH değerine sahiptir.