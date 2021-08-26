Yaz geliyor, tatile çıkacağız ve hemen piyasadaki en iyi koşu bandı modellerini aramaya başlıyoruz. Halbuki sadece yazın değil, sağlıklı olmak için yıl boyunca spor yapmamız gerekiyor.

En faydalı ve pratik sporların başında yürüyüş ve koşu geliyor. Fakat yoğun hayat şartlarında zaman ayırmak her zaman mümkün olmayabilir. Hava koşulları uygun olmayabilir. Metropolde yaşıyor olabilirsiniz ve doğaya uzak olabilirsiniz. Kapalı spor salonlarını hijyenik bulmuyor olabilirsiniz. Bütün bunlar için bir fikrimiz var! Koşu bandı sizin için en iyi spor aleti.

Dikkat etmeniz gereken bir noktayı belirtmek istiyoruz. Uzmanlar koşu bandını eğer spor geçmişiniz varsa sağlığınızı korumak için koşu, yoksa yürüyüş temposunda kullanmanızı öneriyor. Düzenli kullanmaya başladıktan sonra koşu temposuna geçebilirsiniz.

İçeriğimizin devamını okumaya başlamadan önce bazı noktalarda sizi bilgilendirmek istiyoruz. Birlikte inceleyelim!

En İyi Koşu Bandı Nasıl Seçilir?

Ev konforunda spor yapmak gibisi yok. Ancak en iyi koşu bandını satın alıp kullanmadan önce bilmeniz gereken şeyler var:

Motor Gücü: Özellikleri incelerken ilk karşılaşacağınız şey motor gücü değeri. Koşu bandının motor gücü taşıma kapasitesi ile orantılı bir değer.

Özellikleri incelerken ilk karşılaşacağınız şey motor gücü değeri. Koşu bandının motor gücü taşıma kapasitesi ile orantılı bir değer. Taşıma Kapasitesi: Sadece kendi kilonuz değil aynı zamanda sizinle beraber kullanacak olan kişileri de düşünerek en yüksek kiloyu hesaba katmalısınız. Böylece size uygun modeli tercih etmiş olacaksınız.

Sadece kendi kilonuz değil aynı zamanda sizinle beraber kullanacak olan kişileri de düşünerek en yüksek kiloyu hesaba katmalısınız. Böylece size uygun modeli tercih etmiş olacaksınız. Enerji Tasarrufu: Motor gücü yükseldikçe elektrik tüketimi de artıyor. Koşu bandı seçerken kilonuzu baz alarak taşıma kapasitesine bakmanızı öneriyoruz. Çünkü taşıma kapasitesi arttıkça motor gücü ile birlikte elektrik tüketimi de artacak.

Motor gücü yükseldikçe elektrik tüketimi de artıyor. Koşu bandı seçerken kilonuzu baz alarak taşıma kapasitesine bakmanızı öneriyoruz. Çünkü taşıma kapasitesi arttıkça motor gücü ile birlikte elektrik tüketimi de artacak. Hız: Eğer çok hızlı koşmayı düşünmüyorsanız standart olarak 10-12 km hızındaki koşu bantları yeterli olabilir.

Eğer çok hızlı koşmayı düşünmüyorsanız standart olarak 10-12 km hızındaki koşu bantları yeterli olabilir. Esnek Zemin: Uzmanlar esnek zemin özelliği bulunan koşu bantlarını seçmenizi öneriyor. Bunun nedeni, normal zemine sahip koşu bantlarının zaman içerisinde ayaklarınızda ağrı ve kramp yaratabilme ihtimali. Bu sayede hem daha sessiz hem daha uzun süre çalışabileceksiniz.

Uzmanlar esnek zemin özelliği bulunan koşu bantlarını seçmenizi öneriyor. Bunun nedeni, normal zemine sahip koşu bantlarının zaman içerisinde ayaklarınızda ağrı ve kramp yaratabilme ihtimali. Bu sayede hem daha sessiz hem daha uzun süre çalışabileceksiniz. Güvenlik: Bazı modellerde bulunan ve yürürken üzerinize tutturacağınız emniyet mandalı ile olası bir düşme sırasında koşu bandının otomatik olarak durmasını sağlar.

Bazı modellerde bulunan ve yürürken üzerinize tutturacağınız emniyet mandalı ile olası bir düşme sırasında koşu bandının otomatik olarak durmasını sağlar. Boyut: Evinde yer problemi olanlar için büyük bir sorun olabilir. Boyutuna ve katlanabilir olmasına dikkat etmenizi öneririz.

Evinde yer problemi olanlar için büyük bir sorun olabilir. Boyutuna ve katlanabilir olmasına dikkat etmenizi öneririz. Eğim: Koşu bantları; eğimsiz koşu bantları, manuel eğimli koşu bantları ve otomatik eğimli koşu bantları olmak üzere 3 kategoriye ayrılıyor. Koşu bantlarının seçiminde eğim oranına dikkat etmeniz gerekiyor.

En İyi Koşu Bandı Tavsiye Listesi

Fonksiyon, ağırlık, motor kapasitesi ve ses seviyesi gibi birçok faktörü içeren derin bir araştırma yaptık. İşte en iyi koşu bandı tavsiye listesi!

Walkingpad A1 Pro Koşu Bandı

En iyi koşu bandı listemize piyasadaki en popüler ürünle başlıyoruz. Ergonomik hareketler yapabileceğiniz bu ürün ile stres seviyenizi düşürürken aynı zamanda konsantrasyon seviyenizi yükseltebilirsiniz. Ayrıca uyku düzenini de iyileştiriyor.

Bant Boyu: 120 cm

120 cm Bant Genişliği: 41,5 cm

41,5 cm Dokunmatik Ekran: Yok

Yok Eğim: Yok

Yok Katlanabilme: Var

Var Masaj: Yok

Yok Max Hız: 0-7 km/s

0-7 km/s Motor Gücü: 0,75 hp

0,75 hp Nabız Ölçme Sistemi: Yok

Yok Taşıma Kapasitesi: 100 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok kullanışlı bir ürün hiç kaba büyük yürüyüş bandını almaya gerek yok. Max 6 tempo gayet yeterli tempolu yürüyüş modunda. Daha yukarısı koşuya giriyor. Az yer kaplıyor. Evde mevsim koşulundan bağımsız yürümek çok güzel.

Walkingpad R1 Pro Koşu Bandı

En iyi koşu bandı markalarından olan Walking bu modelinde hem yürüme hem de koşma modu sunuyor. El desteği bulunuyor. Uzaktan kumanda ile yönetebiliyorsunuz.

Ağırlık: 33

33 Bant Boyu: 120 cm

120 cm Bant Genişliği: 44 cm

44 cm Dokunmatik Ekran: Yok

Yok Eğim: Yok

Yok Gürültü: 59dB

59dB Katlanabilme: Var

Var Masaj: Yok

Yok Max Hız: 0-10 km/s

0-10 km/s Motor Gücü: 1,2 hp

1,2 hp Taşıma Kapasitesi: 110 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika dün sipariş verdim bugün elimde özenli bir şekilde paketlenmiş. Ben böyle kaliteli bir ürün beklemiyordum doğrusu. Çok iyi. Kurulumunu YouTube’daki videolara bakarak yaptım çok kolay oldu. Eski koşu bandımdan çok daha iyi ve çok teknolojik.

Urevo U1 Koşu Bandı

Ürün ilk kurulumda 3 km/h çocuk kilidi ile açılıyor. Bu hızda 1 saatlik kullanım sonrasında arttırılabiliyor. Sonraki kullanımlarda ise hız arttırma tuşuna 5 saniye boyunca basılı tutarak çocuk kilidi kapatılabiliyor. Böylece 6 km/h max hıza çıkmış oluyorsunuz.

Ağırlık: 25 kg

25 kg Bant Boyu: 120 cm

120 cm Bant Genişliği : 42 cm

: 42 cm Dokunmatik Ekran: Yok

Yok Eğim: Yok

Yok Katlanabilme: Yok

Yok Masaj: Yok

Yok Max Hız: 0-6 km/s

0-6 km/s Motor Gücü: 1,25 hp

1,25 hp Taşıma Kapasitesi: 90 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Mükemmel iyi ki almışım. İstediğim odaya tekerlekleri sayesinde çekebiliyorum. Evim küçük olduğundan hiç yürüyüş bandım olamayacak diye düşünmüştüm ama hayal olmaktan çıktı bu ürün sayesinde. umarım uzun ömürlü de olur.

Pratikko Koşu Bandı

Bu en iyi koşu bandı yer kaplama sorununu ortadan kaldırıyor. Bu sayede kolayca kanepenin altına, yatağın altına ya da boş bir duvar önüne koyabilirsiniz.

Ağırlık: 17,5

17,5 Bant Boyu: 120 cm

120 cm Bant Genişliği: 41,5 cm

41,5 cm Dokunmatik Ekran: Yok

Yok Eğim: Yok

Yok Katlanabilme: Yok

Yok Masaj: Yok

Yok Max Hız: 0-6 km/s

0-6 km/s Motor Gücü: 1,25 hp

1,25 hp Taşıma Kapasitesi: 100 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Harika bir ürün kesinlikle tavsiye ediyorum. Değerlendirme azdı ve endişelenmiştim almayı düşünenler kesinlikle endişelenmeyin. Paketleme harikaydı kesinlikle zarar görmeden geldi. Telefon Tutucu ve siyah tutunma yeri ekstradan yanlardan vidalanıyor arzu eden çıkartıp kullanabilir de. Çok hafif ve pratik ayrıca 6.0 son hız koşmama rağmen hiçbir şekilde ses çıkartmıyor komşuya filan ses gitmesi imkansız yani. 1 haftadır her gün 10.000 adım bu yeni spor aletimde tamamlayan biri olarak deneyimimi paylaşıyorum.

Ultima DC500 Koşu Bandı

Sıradaki en iyi koşu bandı, temel egzersizler için kullanılan bir model. Bu nedenle eğim ayarı bulunmuyor. Düz yürüyüş, koşu ve temel hareketler için ideal bir ürün.

Bant Boyu: 102 cm

102 cm Bant Genişliği: 40 cm

40 cm Dokunmatik Ekran: Yok

Yok Eğim: Manuel

Manuel Gürültü: 50-55 Db

50-55 Db Katlanabilme: Var

Var Masaj: Var

Var Max Hız: 0-10 km/s

0-10 km/s Motor Gücü: 2 hp

2 hp Nabız Ölçme Sistemi: Var

Var Taşıma Kapasitesi: 100 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Kargo 2 gün içerisinde sağlam bir şekilde geldi. Çok hızlıydı. Pandemiden önce spor salonuna gidiyordum malum pandemi olunca eve kapandım hareket edemez oldum. Biraz kilo da aldım. Almakta biraz geç kaldım ama iyi ki almışım evde yürüyüp sinir stres atıyorum şimdi her yerde kar da var dışarıya hiç çıkılmıyor. Yazın da sıcaktan çıkılmıyor. Dünyanın hali düşünülünce de eve böyle bir şey gerekiyordu. Ürün şimdilik sorunsuz boyutu ev için ideal. Ben memnun kaldım. Teşekkürler.

Ultima DC3000 Koşu Bandı

Bu modelde bulunan özel patentli yağ haznesi sayesinde eski modellerdeki gibi sprey yağ ile değil, sıvı silikon yağ ile pratik bir şekilde yağlama yapılabiliyor. Katlanabiliyor ve ön tekerlek sayesinde rahatça taşınabiliyor. EFS (Yavaş Düşme Sistemi) mevcut. MP3, USB girişi ve hoparlör bulunuyor.

Ağırlık: 65

65 Bant Boyu: 126 cm

126 cm Bant Genişliği: 43 cm

43 cm Dokunmatik Ekran: Yok

Yok Eğim: Var

Var Katlanabilme: Var

Var Masaj: Var

Var Max Hız: 0 – 14 km/s

0 – 14 km/s Motor Gücü: 2,75 hp

2,75 hp Nabız Ölçme Sistemi: Var

Var Taşıma Kapasitesi: 110 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Koşu bandı konusunda çok araştırma yaptım. En sonunda uygun fiyat, yerli marka, yaylı zemin ve özel yağ haznesi vb. birçok özellikten dolayı bu ürünü seçtim. Ürün kaliteli ve kurulumu çok kolay. Sizlere tavsiyem kurulum videosunu izlemeniz ve kurulum kitapçığını eksiksiz okumanız. Bantta kayma olmasının nedeni balans denilen ayarının yapılmamış olması. Bunu sizin ayarlamanız gerekiyor. Kitapçığın son sayfasında detaylıca anlatılmış. Herkese tavsiye ederim. Umarım yorumum faydalı olmuştur.

Fox Fitness Target Koşu Bandı

En iyi koşu bandı modellerinden biri. Çünkü masaj özelliği sayesinde koşu bandını kullanırken evinizdeki diğer kişiler de masaj aletini aynı anda kullanabiliyor. Paketinden hazır kurulu bir şekilde çıkıyor, kurulumla uğraşmanıza gerek yok.

Bant Boyu: 122 cm

122 cm Bant Genişliği: 41 cm

41 cm Dokunmatik Ekran: Yok

Yok Eğim: Yok

Yok Katlanabilme: Var

Var Masaj: Var

Var Max Hız: 0 – 12 km/s

0 – 12 km/s Motor Gücü: 2,6 hp

2,6 hp Mp3 Çalar: Var

Var Nabız Ölçme Sistemi: Var

Var Taşıma Kapasitesi: 90 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün 1 gün sonra kargoya verildi, çok hızlı bir süreç teşekkür ederim paketleme harikaydı. İçinden birkaç hediye çıktı onlar için de ayrıca teşekkür ederim. Satın alımdan sonra birkaç soru sordum satıcı hemen dönüş yaptı. Ürün çok güzel, çok kullanışlı. Memnun kalacağımızı düşünüyorum uzun vadede. Hiç düşünmeden alabilirsiniz.

Hattrick Expert Pro 3 Koşu Bandı

Güvenli kilit sistemi mevcut. Ayrıca bluetooth özelliği bulunuyor. İsteğe bağlı olarak kullanılabileceğiniz kol aparatları var. Hoparlör özelliği ile egzersiz yaparken müzik keyfini doyasıya yaşayabiliyorsunuz. Üründe eğim bulunmuyor.

Ağırlık: 9.5

9.5 Bant Boyu: 115 cm

115 cm Bant Genişliği: 42 cm

42 cm Dokunmatik Ekran: Yok

Yok Eğim: Var

Var Katlanabilme: Var

Var Masaj: Yok

Yok Max Hız: 0-15 km/s

0-15 km/s Motor Gücü: 5 hp

5 hp Taşıma Kapasitesi: 100 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün tam da beklediğim gibi çıktı. Çok az yer kaplıyor ve gürültülü değil. Kapanma sürecinde sipariş etmiştim. kurulumunu kendim yaptım zaten çok basit. Yetkili servis de gelip ürünü anlattı ve garantiyi başlattı. Alalı bir aydan fazla oluyor. Her gün 50 dakika tempolu yürüyüş ve koşu yapıyorum. Arada yağlamaya dikkat ediyorum. Bluetoothla müzik bağlantısı çok güzel bir artı olmuş ve hoparlörün ses kalitesi de gayet iyi. Şimdiye kadar hiçbir sorun yasamadım. Böyle bir ürün düşünen herkese tavsiye ederim.

Dynamic Proform Power Plus Koşu Bandı

Az enerji tüketen motoru enerji tasarrufu yapmanızı sağlıyor. Otomatik eğim özelliği sayesinde yokuş çıkarak daha fazla efor sarf edebilirsiniz. Eğimi otomatik olarak 12 kademede istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Bant Boyu: 120 cm

120 cm Bant Genişliği: 42 cm

42 cm Eğim: Otomatik

Otomatik Masaj: Var

Var Max Hız: 0 – 12 km/s

0 – 12 km/s Motor Gücü: 2,5 hp

2,5 hp Nabız Ölçme Sistemi: Var

Var Taşıma Kapasitesi: 120 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Tam bir fiyat performans ürünü. Tüm aksamları eksiksiz çalışıyor. Eksik parça gelmedi. Sağlam geldi kargodan da çok memnun kaldım ürün gerçekten çok güzel çok sessiz çalışıyor. Ve çok az yer kaplıyor asla kaba durmuyor. Ben çok memnun kaldım koşu bandı arayan herkese bu ürünü şiddetle tavsiye ediyorum.

Voit Combo Plus Koşu Bandı

Listemizde son en iyi koşu bandı, elden nabız ölçebileceğiniz bir koşu bandı. 3 kademeli manuel eğim özelliği bulunuyor. B-Tech bluetooth teknolojisine sahip bu model ile Bluetooth özelliği sayesinde telefon ya da tabletinizle Gfit uygulamasını indirerek koşu bandınızı takip edebiliyorsunuz.

Ağırlık: 58

58 Bant Boyu: 1,2 cm

1,2 cm Bant Genişliği: 42 cm

42 cm Dokunmatik Ekran: Yok

Yok Eğim Derecesi: 15

15 Eğim: Manuel

Manuel Katlanabilme: Var

Var Masaj: Var

Var Max Hız: 0-17 km/s

0-17 km/s Motor Gücü: 2,5 hp

2,5 hp Mp3 Çalar: Var

Var Nabız Ölçme Sistemi: Elden Nabız Ölçer

Elden Nabız Ölçer Taşıma Kapasitesi: 120 kg

120 kg Vücut Yağ Oranı Ölçme: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün kısa sürede elime ulaştı. Motor sesi ev kullanımı için gayet iyi, Manuel eğimi kolay ayarlanabilir, dahili hoparlörü var telefonu kabloyla bağlayıp müzikleri cihazın hoparlöründen dinleyebiliyorsunuz, servis gelip kurdu.

En iyi koşu bandını seçtiniz. Şimdi sırada kilo takibi yapmakta. En İyi Baskül Marka ve Model Tavsiyeleri [2021] yazımızı mutlaka inceleyin.