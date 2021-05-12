Bu yazımızda en iyi baskül modellerini inceledik, hazırsanız başlayalım!

Kilo almak ya da vermek istiyor olabilirsiniz, ancak en başarılı diyet programları bile yeterli gelmiyor olabilir. Ya da fit kalmak için kilonuzu sürekli dengede tutmaya çalışıyor olabilirsiniz. Bu süreçlerde düzenli kilo takibi yapabilmek için iyi bir basküle ihtiyacınız olacak.

Yeni teknoloji baskül modelleri, artık daha geniş özelliklere sahip. LCD ekranı bulunan bu basküller, kilonuzu kayıt altında tutuyor ve gelişiminizi takip etmenize yardımcı oluyor. Ayrıca, eski teknoloji basküllere oranla daha hafif ve estetik görünüyorlar. Vücut analizi özelliği bulunan akıllı baskül modelleri ise; vücudunuzdaki yağ, kas, su ve kemik oranlarını da ölçüyor. Telefonunuzdan bir uygulama aracılığıyla bağlantı kurabiliyorsunuz.

Bildiğiniz üzere, bazı basküller zeminden zemine farklılık gösterebiliyor. Bu yüzden, kaliteli bir basküle yatırım yapmanız sizin için en mantıklı tercih olacaktır. Biz de en kaliteli, en uygun fiyatlı, en çok beğenilen, en iyi baskül modellerini sizler için sıraladık.

En İyi Baskül Öneri Listesi

Listemizde birçok markanın sıklıkla tercih edilen en iyi baskül modelleri bulunuyor. Kilonuzu dengeye tutabiliyorsanız standart baskül modellerini, kilo almak veya vermek için çalışıyorsanız akıllı baskül modellerini tavsiye ediyoruz.

Sağlıklı yaşama önem veriyorsanız En İyi Akıllı Saat Marka ve Model Önerileri [2021] yazımızı da incelemeden geçmeyin.

İşte en iyi basküller!

Xiaomi Mi 2 Baskül

Piyasadaki en iyi baskül modellerinden Xiaomi Mi 2, teknik özellikleri kadar görselliğiyle de ön plana çıkıyor. Android ve iOS cihazlarınızdan bluetooth bağlantısı sayesinde vücudunuzla ilgili birçok parametrenin değişimini izleyebilirsiniz.

Maksimum Ağırlık: 150 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok güzel bir tartı gerçekten. Uygulamasını indirip kilo takibi yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda yazdıkları gibi kas oranı yağ oranı gibi, bilgiler gibi vücut puanı da veriyor gerçekten verilen paraya değen bir ürün aldım teşekkürler.

Fakir Hercules Baskül

Fakir Hercules, sağlıklı yaşamı benimsemiş insanlar tarafından oldukça sevilen en iyi baskül modellerinden biri. 150 kiloya kadar ölçüm yapabilen bu baskül, 12 farklı kişinin değerlerini kaydedebilen hafıza kapasitesine sahip.

Maksimum Ağırlık: 150 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Eşim ve ben sporcu olduğumuz için karantina günlerinde böyle bir ürüne ihtiyacımız vardı. Ürün fiyatına göre gayet kullanışlı kas, yağ oranını her şeyi gösteriyor daha önce spor salonunda ölçtüğüm değerler ile aynı çıktı tavsiye ederim.

Sinbo SBS4450 Baskül

Listemizdeki uygun fiyatlı en iyi baskül modellerinden biri. Temperli güvenlik camı platformu sayesinde darbelere karşı dayanıklı ve banyoda da rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Maksimum Ağırlık: 180 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok kısa sürede elime ulaştı. Paketleme mükemmeldi. Zarar görmeden teslim aldım. İçinde pil olması ayrıcalık. Evin halı olmayan her zemininde aynı kiloyu görmek mümkün. İlk deneme ailecek bizden tam not aldı. Fazla paralar ödemeye gerçekten hiç gerek yokmuş. Tavsiye ederim.

CVS DN1756 Baskül

Yuvarlak tasarımlı bu model, 5 ile 180 kg arasındaki bütün ölçümleri rahatlıkla yapıyor. Aşırı yükleme yaptığınızda da sizi uyarıyor. Çok uygun fiyatlı en iyi baskül önerilerimizden biri.

Maksimum Ağırlık: 180 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyatına göre çok iyi ve kaliteli ayrıca şık. Dumbell ile doğruluğunu denedim tam gösterdi. Ayrıca farklı kilo ölçme birimleri de mevcut.

Techfit TF1052 Baskül

5-180 kg arasındaki ölçümler için üretilen bu model, ölçümlerde herhangi bir hata meydana gelmemesi için yüksek hassasiyetli sensörlere sahip. Ayrıca, düşük pil durumunda sizi uyarıyor.

Maksimum Ağırlık: 180 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünü tereddüt etmeden alabilirsiniz, gayet şık ve gerçekten çok sağlam paketlenmişti. En önemlisi de doğru tartıyor. Bu fiyata bu ürün kaçmaz. Teşekkürler .

Medisana 48435 Baskül

Medisana 48435, kullanıcılarına üstün kaliteli bir ölçüm sunuyor. Yağ, kemik, su ve kas değerlerinizi öğrenmek için cihaza boy, yaş ve cinsiyet değerlerinizi kaydetmeniz yeterli. Günlük kalori ihtiyacınıza de erişebilirsiniz.

Maksimum Ağırlık: 180 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok iyi hep araştırıyordum yüksek taşıma kapasiteli tartı almak için ama çok pahalılardı bu fiyata görünce en azından demek istedim çok iyi, inanamadım gerçekten.

Tefal Premiss Baskül

Sade, kullanışlı, kompakt ve yüksek performanslı bu banyo baskülü; kutudan çıkarır çıkarmaz kullanabilmeniz için içerisinde pil ile birlikte geliyor. Ekranında bulunan 23 mm’lik sayı göstergesi okumayı kolaylaştırıyor.

Maksimum Ağırlık: 150 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Şu an için çok memnunum. Ekstra bir çaba sarf etmeden üstüne çıkar çıkmaz tartıyor. Eski tartımdan çok çektiğim için bunu çok beğendim. Ayrıca indirimden aldım, çok uyguna geldi.

Honor Scale 2 Baskül

İçerisinde bulunan özel ağırlık ölçme çipi, ölçüm sırasında meydana gelen 100 gramlık değişiklikleri de algılıyor ve vücudunuzdaki en küçük değişimleri bile takip etmenizi sağlıyor. Honor Scale 2, ekranında sadece ağırlığı ve vücut yağını gösteriyor. Daha detaylı bilgilere erişmek için uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Fiyatını karşılayan yüksek performanslı en iyi baskül modellerinden.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok iyi bir ürün. İyi ki almışım. Huawei marka telefonunuzun olmasına gerek yok uygulamayı indirip eşleştirdikten sonra vücut değerlerinizi görebiliyorsunuz.

Fakir Nora Baskül

Hassas ölçüm yapabilen bu yeni nesil baskül, kaymaz bir tabana sahip. Güvenle evin her köşesinde kullanabilirsiniz. Spor ve diyet yapanlar için en iyi baskül modellerinden biri.

Maksimum Ağırlık: 180 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünün fiyatı çok uygundu ve geldiğinde direkt kullandım kilo ölçümlerini doğru gösterdi. Fakir markası olduğu için de daha fazla güvendim. Ayrıca garantisi de çıktı içerisinden, bu da güzel bir şey.

Polosmart PSC04 Baskül

Mobil uygulama sayesinde geriye dönük kilo ölçümlerinize bile ulaşabiliyorsunuz. Üstelik, sonuçların gidişatına dair detaylı verileri grafik halinde size sunuyor. Dilerseniz bu verileri sosyal medyada paylaşabiliyorsunuz. Obezite ölçümü, iç organ yağ ölçümü gibi farklı analizlere de sahip.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Mükemmel. Her ayrıntıyı size veriyor uygulaması harika tartı hem tasarım hem performans olarak on numara. Fiyatına göre mükemmel ötesi bir şey bayıldık.

Vestel V-Fit Baskül

Android ve iOS işletim sistemleri ile uyumlu çalışan bu baskül, V-Fit mobil uygulamasıyla tüm vücut verilerinize hemen erişmenizi sağlıyor. 10 farklı kullanıcının verilerini hafızasında tutabiliyor.

Maksimum Ağırlık: 180 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün çok iyi. Mobil uygulama sayesinde 10 kullanıcıya kadar tanım yapabiliyor ve her tartılmanızda kas, kemik, yağ, metabolizma hızı, su oranı, iç organ yağı vb. parametreleri görebiliyorsunuz. Hamile modu bile var. Hamileler için bu değerleri kapatıp sadece kilo tartımı yapıyor. Bayıldım bu fiyata bence en iyisi.

Arzum 5034 Baskül

Pilsiz kullanım teknolojisi ile tanınan bu ömür boyu kullanım baskülü, çalışmak için hiçbir enerji kaynağına ihtiyaç duymuyor. Gücünü kendi üretiyor. Ürünü çalıştırmak için yapmanız gereken tek şey üzerindeki butona basmak! Pil kullanımını önleyen ve çevre dostu olan en iyi basküller arasında. Birbirinden canlı renkleri de mevcut.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: İlk görünüştü beni cezbeden. Pilsiz oluşu da büyük bir artı ve kullanım olarak da gayet basit ve doğru.

GoldMaster Sportive IN6105 Baskül

Vücut, yağ, su, kas ve kemik oranlarını gösteren LCD ekranı, parlak ve net bir sayı göstergesine sahip. 6 mm temperli cam tasarımı sayesinde her türlü darbeye dayanıklı. Cihaz üzerindeki açma kapama tuşu ve tek bir hareket ile hızlı bir şekilde kullanım sağlayabilirsiniz.

Maksimum Ağırlık: 180 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Aynen göründüğü gibi, güzelce paketlenmiş şekilde sorunsuz elime ulaştı. Ölçümler tutarlı, kişi hafızası var, kilo ve yağ oranlarını kaydedebiliyorsunuz. Evde kullanmak için yeter de artar bile, beğendik.

Felix Smarta Baskül

Buğulu cam kullanılarak oluşturulan tasarımı sayesinde; ev, banyo, spor salonu gibi birçok yere uyum sağlıyor. Ayrıca, otomatik açılıp kapandığı için enerjisini tasarruflu kullanıyor.

Maksimum Ağırlık: 150 kg

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Uzun zamandır kullandığımız bir ürün ve performansından memnunuz. Kişi kaydetmesi ise oldukça kolay geldi bana rahatlıkla düzenleme yapabiliyorum.

En iyi basküller öneri listemizin sonuna geldik.

Yazımızı bitirmeden önce en uygun kilo ölçümünün sabahları kahvaltıdan önce yapıldığını hatırlatmak isteriz.

Sizin evde ya da spor salonunda kullandığınız baskül modeli hangisi? Bizimle yorumlar bölümünden paylaşabilirsiniz.