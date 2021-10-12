Apple, iPhone’ların artık kutuda güç adaptörleri ile birlikte gönderilmeyeceğini duyurduğundan beri kullanıcı adayları en iyi iPhone şarj cihazları aramaya başladı.

Duymayanlar için yeni telefon alacak olanları bilgilendirelim. Apple, doğayı koruma kararı aldığı için iPhone 12 serisinden itibaren iPhone kutularından artık şarj adaptörü çıkmayacak. Böylece kullanıcılar alternatif şarj aletlerine yönlenmeye başlayacak.

Bir başka ihtimal olarak, şarj cihazınız olabilir ama onu doldurmayı unutuyor ya da doldurmakta gecikiyor olabilirsiniz. Böyle durumlarda powerbank her ne kadar hayat kurtarsa da, bazen onları da doldurmayı unutuyoruz. İşte bu noktada kısa bir süre içerisinde hızlı dolum yapabilen şarj adaptörlerine ihtiyaç duyuyoruz.

Bu yazımızda sizlere en iyi iPhone şarj cihazları satın alan kullanıcılar tarafından en iyi puanları almış şarj cihazlarını bir araya getirdik.

iPhone Şarj Cihazı Satın Alırken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Öncelikle, adaptörünüzün giriş ve çıkışlarının cihazınız ile uyumlu olması gerekiyor. Ayrıca, voltaj ve amper değerleri cihazınızın özelliklerinde belirtilen değere uygun olmalı. Çünkü cihazınızın değerlerine göre düşük güçteki adaptörler cihazınızı yakabilir ya da ısı oluşturabilir. Bu noktalara mutlaka dikkat etmelisiniz.

Peki, iPhone şarj cihazı seçerken başka nelere dikkat etmeliyiz? Aslında birçok temel neden daha var:

Yeterli hıza sahip olması (W gücü): Satın alacağınız modelin hızlı şarj özelliği olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Ayrıca, bazı modellerde hızlı şarj özelliği bulunsa da bütün modeller bunu desteklemiyor. Bu ayrıntıya da dikkat etmeniz gerekiyor.

Satın alacağınız modelin hızlı şarj özelliği olup olmadığına dikkat etmelisiniz. Ayrıca, bazı modellerde hızlı şarj özelliği bulunsa da bütün modeller bunu desteklemiyor. Bu ayrıntıya da dikkat etmeniz gerekiyor. Ergonomik olması: Hafif ve küçük boyutta bir model her zaman daha ergonomik.

Hafif ve küçük boyutta bir model her zaman daha ergonomik. Fiyat – performans ürünü olması: Apple orijinal adaptör almadığınıza göre, daha uygun fiyata en az onun kadar kaliteli bir ürün bulmanız gerekiyor.

Apple orijinal adaptör almadığınıza göre, daha uygun fiyata en az onun kadar kaliteli bir ürün bulmanız gerekiyor. Tasarımı: Sürekli yanınızda taşıyacaksanız şık, kompakt ve küçük boyutlu bir model tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır.

Sürekli yanınızda taşıyacaksanız şık, kompakt ve küçük boyutlu bir model tercih etmeniz sizin yararınıza olacaktır. Güvenirliliği: Cihazınızı bozabilecek bir ürün kullanmanızı istemeyiz. Bu nedenle fiyatı uygun geldiği için kalitesini araştırmadan bir ürün almamalısınız. Bu nedenle, kullanıcı yorumlarını okumak sizin için yararlı olacaktır.

En İyi iPhone Şarj Cihazları Tavsiye Listesi

İşte sizin için oluşturduğumuz en iyi iPhone şarj cihazları önerilerimizden oluşan listemiz! Hemen inceleyelim.

2K Original iPhone Şarj Cihazı

En iyi iPhone şarj cihazları satın alırken mutlaka incelemeniz gereken bir ürün. Gücü 18 W olan bu adaptör, hızlı şarj özelliğine sahip. Cihazlarınızı evde, ofiste ya da yolda hızlı ve verimli bir şekilde şarj edebilirsiniz. Artık telefonunuzu geceden ya da sabah erken uyanıp şarja takmanıza gerek kalmayacak.

Güç: 18 W

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: iPhone 11 almıştım Trendyol’dan. Adaptörsüz şarj kablolu olandan aldım ucuz diye. Ama tabii bir önceki iPhone adaptörüm çok yavaş şarj ediyordu. Bunu aldım rahatladım. Gerçekten hızlı şarj ediyor. Orijinal kutusunda geldi.

Megatech iPhone Şarj Cihazı

En iyi iPhone şarj cihazları markalarından Megatech, iPhone 11 ve 12 serisi ile uyumludur. USB-C girişlidir. Ayrıca, hızlı şarj edebilme özelliğine sahiptir. Gücü ise 20 W. Marka, %100 müşteri memnuniyetine çok önem veriyor.

Güç: 20 W

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Güzel şarj ediyor iyi bence. Zaten telefonumun şarjı bitmiyor akşam olunca takıyorum. Sabaha kadar ediyor. Sorun olmadı, öyle ısınma yapmıyor felaket şekilde korkmayın. Hafif ısı oluyor. Zaten 1 saate oluyor şarj, sonra çıkarın.

Suba iPhone Şarj Cihazı

Suba, en iyi iPhone şarj cihazları markaları arasında yer alıyor. iPhone 11 ve12 serisiyle uyumludur. Ayrıca bu yeni nesil adaptör, 18 W gücündedir. iPhone kullanıcıları tarafından oldukça tercih edilen bir model.

Güç: 18 W

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Gayet ilgili ve güvenilir bir satıcı. Gönül rahatlığı ile alışveriş yapabilirsiniz, gönderdikleri ürünler kaliteli ve gerçekten müşteri memnuniyeti odaklı insanlar buradan ayrıca teşekkür ediyorum.

The Mobile iPhone Şarj Cihazı

Sıradaki en iyi iPhone şarj cihazları modeli, A kalite ve hızlı şarj adaptörüdür. Desteklediği seriler; iPhone 7, 8, X, 11 ve 12. Ayrıca, hızlı şarj desteği sunuyor. Kullanıcılar, bu modeli satın aldıkları için mutlu görünüyor.

Güç: 20 W

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Hem hızlı şarj ediyor hem kaliteli. Orijinal almaya gerek yok bence. Orijinal olmayanlar telefonu bozmuyor sonuçta. Ama illa orijinal olsun diyorsanız bunu da yedek tutarsınız.

Bestshop iPhone Şarj Cihazı

Apple 20 W gücündeki bu adaptör, USB-C girişine sahip. Bütün modellerle uyumludur. Ancak, optimum şarj performansı için 11 inç iPad Pro ve 12.9 inç iPad Pro (3. nesil) ile birlikte kullanılması öneriliyor. Hızlı şarj özelliğinden yararlanmak istiyorsanız, iPhone 8 ya da daha yeni modellerle kullanabilirsiniz.

Güç: 20 W

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün orijinal 11 Pro cihazım için aldım. Telefonun içinden çıkan kablo ile sorunsuz çalıştı. Hızlı şarj ediyor. 1 günde elimdeydi Yurtiçi kargo ile çalışmaları güzel. Nazik hediyeniz için teşekkürler.

Cepsuar iPhone Şarj Cihazı

Listemizdeki en uygun fiyatlı en iyi iPhone şarj cihazları modellerinden biri. Kolay taşınabilir kompakt bir tasarıma sahiptir. iPhone ve iPad için lightning girişi bulunuyor. Kullanıcıları tarafından oldukça beğenilen bir model.

Güç: 20 W

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Gayet hızlı şarj ediyor, şarj ederken ses çıkarmıyor, kaliteli.

Baseus iPhone Şarj Cihazı

Mini ve kompakt tasarıma sahip bu model, diğer güç adaptörlerine göre oldukça farklı bir tasarıma sahip. Hızlı şarj özelliği bulunan bütün cihazları dakikalar içinde şarj edebiliyor. Akıllı şarj kontrolü ile verimli ve güvenli şarj imkanı sunuyor. Type-C girişi ile uyumlu bütün cihazlarda kullanabilirsiniz.

Güç: 18 W

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Techbender iPhone Şarj Cihazı

Bu güç adaptörü, iPhone 11 ve 12 serisi ile uyumludur. 20 W gücüne sahip bu adaptör, telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Artık “Acaba powerbank dolu mu?” diye düşünmenize gerek kalmayacak.

Güç: 20 W

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

BONUS – Ttec iPhone Şarj Cihazı ve Şarj Kablosu

En iyi iPhone şarj cihazları tavsiye listemizi bonus bir öneriyle bitiriyoruz. Şarj cihazı ve şarj kablo ile birlikte satılan bu ürün, tüm mobil cihazlar ile uyumlu akıllı çipe sahip. Telefonunuzu tanıyor ve maksimum hızda şarj ediyor. Ayrıca, kablosunda akım koruma özelliği mevcut. Böylece elektrik dalgalanmalarından etkilenmiyor ve cihazınızın güvenliğini koruyor.

Adaptör gücü: 18 W

18 W Kablo Uzunluğu: 1 m

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Orijinalini aratmayacak bir ürün, çok memnunum. Hatta sepetime eklediğim ürün şu an üretilmediği için yeni ürünlerinden yollamışlar. Buna da ayrıca sevindim. Ttec her şeyiyle seviyorum. Powerbank kullanıyorum ondan da inanılmaz memnunum.

En iyi iPhone şarj cihazları listemizde sizin favoriniz hangi model oldu? Satın alırken tercihinizi hangisinden yana kullanacaksınız? Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Bir sonraki inceleme yazısında görüşmek üzere.