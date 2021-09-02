Mükemmel bir çay keyfi için en iyi çay makinesi yazımızı hazırladık.

Çay, toplumumuzda ve kültürümüzde oldukça önemli bir yere sahip. Güne başlarken, yorgunken, sohbet sırasında, toplantı ve buluşmalarda kısaca her anımıza eşlik ediyor. Özellikle çay severlerin günlük çay tüketiminin çok fazla olduğunu göz önünde bulundurursak faydalı bir yazı olacağını düşünüyoruz.

Çay makineleri, en çok ilgi gören küçük elektrikli ev aletleri listesinde ilk sıralarda yer alıyor. İşte her çay severin neden çay makinesi alması gerektiği ve göz atması gereken en iyi çay makinesi öneri listesi!

Neden Çay Makinesi?

Çay makinelerinin çok tercih edilmesinin en önemli nedenleri şu şekilde:

Suyu çok hızlı kaynattığı için zamandan önemli ölçüde tasarruf edersiniz.

Suyu sürekli aynı ısıda tutabildikleri için çayınız her zaman sıcak kalıyor.

Çayınızı daha az enerjiyle demlemiş oluyorsunuz.

Kendi süzgeçleri mevcut bu nedenle çayı servis ederken ayrıca süzme işlemi yapmanıza gerek kalmıyor.

Doğru kullanırsanız suyun kaynaması sırasında su taşması gibi bir sorunlar yaşamazsınız.

Ocakta unutup yakma ve elektrik kazalarına neden olacak sonuçları ortadan kaldırıyor.

Aynı zamanda su ısıtıcısı olarak da kullanabilirsiniz, ek bir maliyetten kurtulmuş olursunuz.

Farklı renklerde ve farklı tasarımlarda olduğu için mutfağınızda oldukça şık görünüyor.

En İyi Çay Makinesi Tavsiye Listesi

Tavsiye listemizde en çok satan ürünleri ve yüksek kullanıcı puanı alan markaların en iyi çay makinesi modellerini görebilirsiniz.

Sinbo STM-5827 Çay Makinesi

En iyi çay makinesi markalarından Sinbo bu modelinde dual ısıtma sistemi ile %90 enerji tasarrufu sağlıyor. Ayrıca su ve kireç filtresi özelliği sayesinde su içerisinde kireç oluşumuna izin vermiyor ve kullanıcılarına sağlıklı bir çay keyfi sunuyor.

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 0.7 L

0.7 L Demlik Malzemesi: Çelik

Çelik Gövde Malzemesi: Çelik

Çelik Güç: 2200 W

2200 W Kaynama Göstergesi: Var

Var Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 1.7 L

1.7 L Su/Kireç Filtresi: Var

Var Susuz Çalışma Emniyeti: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Süper, süper, süper. Bu fiyata böyle bir ürün gerçekten şaşırtıcı. Çok güzel çok beğendik. Anneme aldım çok kaliteli bir ürün ve hasarsız elimize ulaştı, düşünmeden alın ister çeyizinize ister evinize. Yanındaki hediye için ayrıca teşekkürler.

Korkmaz Demtez Çay Makinesi

Bu en iyi çay makinesi ile tek seferde 20 bardak çay elde edebilirsiniz. Sıcak tutma fonksiyonu ve susuz kaldığında otomatik kapanma özelliği mevcut.

Çay Filtresi: Yok

Yok Demlik Kapasitesi: 1.1 L

1.1 L Demlik Malzemesi: Çelik

Çelik Gövde Malzemesi: Çelik

Çelik Güç: 1600 W

1600 W Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 1.7 L

1.7 L Su/Kireç Filtresi: Yok

Yok Susuz Çalışma Emniyeti: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: 6 7 kere kullandık şu an için bir sorun yok. Çaydanlığa küçük diyenler olmuş ama bunun bir tık büyüğü 15 kişilik aileler için falandır. Biz 5 kişiliğiz yetti de arttı bile. Tam olarak çaydanlık dediğinizde aklınızda hangi görsel canlanıyorsa o genişlikte.

Arzum AR3061 Çay Makinesi

En iyi çay makinesi markalarından biri de Arzum. Çayın hazır olup olmadığını ergonomik tutma sapında yer alan ışıklı göstergesine bakarak anlayabilirsiniz. 360 derece döner tabanı sayesinde hem sağ hem de sol el kullanımına uygunluğu öne çıkan bir özellik.

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 1.8 L

1.8 L Demlik Malzemesi: Cam

Cam Gövde Malzemesi: Plastik

Plastik Güç: 1700 W

1700 W Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 1.8 L

1.8 L Su/Kireç Filtresi: Var

Var Susuz Çalışma Emniyeti: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Açma kapatma düğmesinin diğerlerinde olduğu gibi boşta durmaması tercihimdi bu yüzden görüntüsü ile hoşuma giden ürün oldu sorunsuz bir teslimattı kaynatma süresi olması gerektiği sürede ısınınca sapları el yakmıyor bu da önemli bir özellik tavsiye ederim teşekkürler.

Homend 1709 Royaltea Çay Makinesi

Bu en iyi çay makinesi, hem çay hem mama hem de kahve suyu hazırlayabiliyor. Siz ne yapmak istiyorsanız ona göre ideal su sıcaklığı seviyesini ayarlıyor. Üstelik sizinle konuşarak suyun durumu hakkında bilgi veriyor.

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 1 L

1 L Demlik Malzemesi: Çelik

Çelik Gövde Malzemesi: Çelik

Çelik Güç: 1800 W

1800 W Kaynama Göstergesi: Var

Var Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 1.9 L

1.9 L Su/Kireç Filtresi: Yok

Yok Susuz Çalışma Emniyeti: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün piyasadaki diğer markalı ürünlere göre çok daha donanımlı, kullanışlı ve fiyatı bu kalitedeki bir ürüne göre çok uygun. 40 derecelik ayrıyetten mama suyu hazırlama modu çok iyi, kendime ılık su hazırlarken önce kaynatıp sonra beklemiyorum. Konuşması da işin diğer eğlenceli kısmı. Tercihimden dolayı kendimi tebrik ettiğim ürün oldu. Kesinlikle tavsiye ederim.

Korkmaz A341-04 Çaykolik Çay Makinesi

Yenilikçi tasarımı ile mutfakların vazgeçilmezi haline gelen ve elektrikli semaver diye nitelendirebileceğimiz bu model, kalabalık ailelere hitap ediyor. Ayrıca, su kaynama noktasına geldiğinde kendini otomatik olarak sıcak tutma seviyesine aktarıyor.

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 1.1 L

1.1 L Demlik Malzemesi: Çelik

Çelik Gövde Malzemesi: Çelik

Çelik Güç: 2000 W

2000 W Kaynama Göstergesi: Var

Var Otomatik Kapanma: Var

Var Sıcak Tutma Özelliği: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 3 L

3 L Su/Kireç Filtresi: Var

Var Susuz Çalışma Emniyeti: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Birçok tavsiye üzerine aldım ve çok memnunum. Kısa sürede suyu kaynatıyor ve sıcaklığını hep koruyor. Kendisi durup sıcaklığı düşünce tekrar kaynatma moduna geçiyor. Gönül rahatlığıyla alınabilir.

King K324 Harman Çay Makinesi

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 1 L

1 L Demlik Malzemesi: Çelik

Çelik Gövde Malzemesi: Çelik

Çelik Güç: 1800 W

1800 W Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 2 L

2 L Su/Kireç Filtresi: Var

Var Susuz Çalışma Emniyeti: Var

modellerinden King K324 Harman, demlik kapağının su ısıtma haznesine de uyum göstermesi sayesinde kettle olarak da kullanılabiliyor. Geniş çay filtresi bulunuyor. Tek seferde 25 bardağa kadar çay demleyebilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Fiyatına göre güzel. Çok uygun aldım. İşyerinde sürekli çalışıyor. Orta boyda. Tavsiye ederim.

Fakir Chaila Çay Makinesi

Paslanmaz çelik malzemeden imal edilen en iyi çay makinesi Fakir Chaila, uzun ve dayanıklı kullanım ömrü sunuyor. Aşırı ısınma ve susuz kaynatma durumlarına karşı güvenlik sistemine sahip. Bu sayede elektrik kaynaklı kazaların çıkmasının önüne geçiyor.

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 0,9 L

0,9 L Demlik Malzemesi: Çelik

Çelik Gövde Malzemesi: Çelik

Çelik Güç: 1650 W

1650 W Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 2 L

2 L Su/Kireç Filtresi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Daha önceden kendimizde severek kullandığımız için arkadaşıma hediye olarak aldım. Ürünün üst ve alt kısmı çelik. Kablosu yeterince uzun. Kapağı çelik değil plastik. Hediye olarak çok tok bir görüntüsü var. Şık duruyor. Biz ofiste kullanıyoruz. Ofis için gayet şık bir ürün. Alt ve üst haznesi geniş.

Tefal Tea Expert Deluxe Çay Makinesi

Bu en iyi çay makinesi modeli, XL kapasiteye sahip. Kalabalık ailenizle, misafirlerinizle ve ofis arkadaşlarınızla rahatlıkla çay keyfi yapabilirsiniz. Tekrar tekrar çay demlemenize gerek kalmaz. Ayrıca, su ısıtıcı olarak da kullanılabiliyor.

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 1 L

1 L Demlik Malzemesi: Cam

Cam Gövde Malzemesi: Çelik

Çelik Güç: 1650 W

1650 W Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 1.8 L

1.8 L Su/Kireç Filtresi: Var

Var Susuz Çalışma Emniyeti: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün kaliteli ve şık duruyor. Önceleri sadece kettle almayı düşünüyordum ama kettle ve çay makineleri fiyatları neredeyse aynı olduğu için bunu almaya karar verdim. çok memnunum tavsiye ederim.

Karaca Çaysever Çay Makinesi

En iyi çay makinesi markalarından Karaca, sadece 15 dakika gibi kısa bir sürede lezzetli ve ideal kıvamda çay demliyor. Sesli uyarı sistemi sayesinde, çayınız demlendiğinde “Çayı demledim. Afiyet olsun!” diyerek haber veriyor. Ayrıca, tazelik durumunu da bildiriyor.

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 0,8 L

0,8 L Demlik Malzemesi: Cam

Cam Gövde Malzemesi: Plastik

Plastik Güç: 1700 W

1700 W Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 1.5 L

1.5 L Su/Kireç Filtresi: Var

Var Susuz Çalışma Emniyeti: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: İndirimde yakaladım o yüzden aynı fiyattaki bir çok çaycıya göre donanımlı. Yalnız yaşayanlara özellikle tavsiye ediyorum. Evde bir ses yoldaş oluyor insana. Afiyet olsun demesi bile yeter.

Grundig TM6860 Çay Makinesi

Oldukça şık görünen bu model, ikili ısıtma sistemine sahip. 360 derece kablosuz kullanım imkanı sunuyor. Ayrıca, ışıklı açma kapama düğmesi hafıza problemlerinin önüne geçiyor.

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 0.7 L

0.7 L Demlik Malzemesi: Çelik

Çelik Gövde Malzemesi: Çelik

Çelik Güç: 1650 W

1650 W Otomatik Kapanma: Var

Var Sıcak Tutma Özelliği: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 1.7 L

1.7 L Su/Kireç Filtresi: Var

Var Susuz Çalışma Emniyeti: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Tasarımı ve boyutu benim için mükemmel. Küçük boyda bir ürün boyutlarına dikkat ederek alın. Rengi ve mat inox oluşu çok güzel. Çeyizime aldım fakat performansını görmek için denedim. Sessiz bir ürün.

Philips HD7301/00 Daily Collection Çay Makinesi

Sıradaki en iyi çay makinesi, cam çaydanlığı sayesinde sağlıklı ve temiz bir çay keyfi sunmayı hedefliyor. Güçlü ısıtıcısı sayesinde su çok kısa bir sürede ısınıyor. Geniş kapasitesi kalabalık aileler için gayet ideal.

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 0,9 L

0,9 L Demlik Malzemesi: Cam

Cam Gövde Malzemesi: Plastik

Plastik Güç: 1700 W

1700 W Kaynama Göstergesi: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 1,9 L

1,9 L Su/Kireç Filtresi: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Alt su kısmı üste göre baya büyük görünüyor ama kettle olarak da kullanıldığı için gayet ideal bence ürünün duruşu vs. Çok zarif çeyizim için aldım deneyip kaldırdım geri tavsiye ederim.

Cookplus Yeni 1501 Çay Makinesi

En iyi çay makinesi modelinin pratik kullanımı sayesinde çay saatlerinizi keyifli hale getirebilirsiniz. Değişik renk seçenekleri ile mutfağınızı güzelleştiren bu model, ekstra kapak sayesinde su ısıtıcı olarak da kullanılabiliyor.

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 0,9 L

0,9 L Demlik Malzemesi: Porselen

Porselen Gövde Malzemesi: Plastik

Plastik Güç: 1500 W

1500 W Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 1,7 L

1,7 L Su/Kireç Filtresi: Var

Var Susuz Çalışma Emniyeti: Yok

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok beğendik rengi alt haznenin büyüklüğü her şey harika paketleme ve hızlı gönderim için ayrıca teşekkürler.

Emsan Bella Gusto Çay Makinesi

En iyi çay makinesi modelleri arasında yer alıyor. Paslanmaz çelik gövdesi ve filtresi sayesinde içimi daha yumuşak ve daha lezzetli çaylar elde edebilirsiniz. Süzgeç kullanmanıza gerek kalmaz. Bu model, 7 yıl kullanım ömrü sunuyor.

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 0.7 L

0.7 L Demlik Malzemesi: Çelik

Çelik Gövde Malzemesi: Çelik

Çelik Güç: 1800 W

1800 W Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 1.8 L

1.8 L Su/Kireç Filtresi: Yok

Yok Susuz Çalışma Emniyeti: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: O kadar güzel bir ürün. sesli falan değil. ofisim için almıştım, iki gündür evde kullanıyorum mükemmel, su lekesi falan tutmuyor. bayıldım. evime de alacağım. Tavsiye ederim.

Vestel Sefa 3000RS Çay Makinesi

En iyi çay makinesi listemizin son ürünü Vestel Sefa serisinden. Şık görüntüsü ve eşsiz renkleri ile karşımıza çıkan bu model, kullanım kolaylığı sağlaması açısından 360 derece dönebilen kablosuz kullanıma sahip.

Çay Filtresi: Var

Var Demlik Kapasitesi: 0,9 L

0,9 L Demlik Malzemesi: Cam

Cam Gövde Malzemesi: Plastik

Plastik Güç: 1700 W

1700 W Kaynama Göstergesi: Var

Var Otomatik Kapanma: Var

Var Su Isıtıcı Kapasitesi: 1,9 L

1,9 L Su/Kireç Filtresi: Yok

Yok Susuz Çalışma Emniyeti: Var

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Henüz kullanmadım ama gayet güzel paketlenmiş bir şekilde çok hızlı ulaştırıldı. Renkleri çok güzel. Ayrıca alt kettle bölümü için ekstra bir kapak çıktı bunu beklemiyordum güzel bir sürpriz oldu. Teşekkürler.

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