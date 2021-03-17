Aksesuar niteliği taşıyan saatler günümüzde, yeni özellikleriyle ve teknolojinin ilerlemesiyle en iyi akıllı saat arayışına girmemize neden oldu. Peki nedir bu akıllı saat?

Akıllı saat, adeta içerisinde küçük bir bilgisayar bulunduran giyilebilir teknoloji ürünlerinden biridir. Gün içinde yoğunluktan yapamadığımız çoğu işi sunduğu pratiklik, zaman tasarrufu ve rahatlıkla yapabiliyoruz. Ekstra uygulamalar yükleyebiliyoruz. En dikkat çeken amacı ise, sağlıklı yaşam sürmenizi sağlamak. Bunun haricinde en iyi akıllı saatler iş hayatı ve günlük hayat için de oldukça uygun. Eğer çağı yakalamak ve konfor bulmak istiyorsanız akıllı saatler sizin için de vazgeçilmez olacak.

Daha çok spor uygulamaları kullanıyorsanız ve daha uygun fiyatlı bir ürün arıyorsanız, 2021’de Alınabilecek En İyi Akıllı Bileklikler Karşılaştırmalı yazımıza da göz atabilirsiniz.

Akıllı Saat Ne İşe Yarar?

Akıllı saat kullanarak akıllı telefonlarınızdan aldığınız verimi arttırabilirsiniz. Şimdi en iyi akıllı saatlerin fonksiyonlarına göz atalım:

Telefon görüşmelerinizi akıllı saatinizle yapabilirsiniz. Uzun süre telefonda konuşanlar için oldukça önemli bir özellik. Telefondan yayılan radyasyona daha az maruz kalmanızı sağlıyor.

Kamera özelliği bulunuyor. En güzel anlarınızda fotoğraf çekip hafızasında saklayabilirsiniz.

Telefonunuza gelen bildirimleri akıllı saatinizden kontrol edebilirsiniz.

Akıllı saatiniz, en iyi sağlıklı yaşam ve spor arkadaşınız. Mesafe, adımsayar, kalori, kalp atış hızı, nabız hızı, uyku takibi gibi birçok özelliğe sahip.

Akıllı saatler, kişilerin gitmesi gereken yere ulaştığında size bildiriyor. Böylece Alzheimer hastalarının, çocukların ve yaşlıların güvenliğini sağlıyor.

Müzik dinlerken kolaylık sağlıyor. Ses düzeyi değişikliği, şarkı değiştirme, duraklatma, yeniden başlatma gibi işlemleri yönetebiliyorsunuz.

Telefonunuzdaki iş yükünü azaltıyor. Böylece telefonunuzun pil ömrü uzuyor.

Akıllı Saat Nasıl Olmalı?

Birçok teknoloji devi, kullanıcılar için en iyi akıllı saat ürün yelpazesini geliştirme ve pazarlama üzerinde çalışıyor. Akıllı saat satın almayı planlıyorsanız, dikkate almanız gereken birkaç şey var. İşte en iyi akıllı saat alırken dikkat etmeniz gereken özellikler:

Cihaz Uyumluluğu: Akıllı saatiniz, sorunsuz çalışması için akıllı telefonunuzla senkronize olmalı. Örneğin, Apple Watch serisi, sadece iPhone kullanıcılarına hitap ediyor. Xiaomi, her telefona uyum sağlamasıyla farkını ortaya koyuyor. Huawei, Samsung gibi markalar ise kendi işletim sistemini kullanıyor.

Akıllı saatiniz, sorunsuz çalışması için akıllı telefonunuzla senkronize olmalı. Örneğin, Apple Watch serisi, sadece iPhone kullanıcılarına hitap ediyor. Xiaomi, her telefona uyum sağlamasıyla farkını ortaya koyuyor. Huawei, Samsung gibi markalar ise kendi işletim sistemini kullanıyor. Arayüz: Sade ve pratik bir arayüz, kullanıcılar için her zaman bir adım önde. Ayrıca kişiselleştirme özelliği ile, günlük modunuza ve tarzınıza göre oluşturabilirsiniz.

Sade ve pratik bir arayüz, kullanıcılar için her zaman bir adım önde. Ayrıca kişiselleştirme özelliği ile, günlük modunuza ve tarzınıza göre oluşturabilirsiniz. Uygulamalar: Kullanacağınız akıllı saatin, ihtiyaçlarınıza göre uygulama desteği sağlaması önemli. Alacağınız ürünün uygulama mağazasına göz atmanızı ve telefonunuzla uyumluluklarını kontrol etmenizi öneririz.

Kullanacağınız akıllı saatin, ihtiyaçlarınıza göre uygulama desteği sağlaması önemli. Alacağınız ürünün uygulama mağazasına göz atmanızı ve telefonunuzla uyumluluklarını kontrol etmenizi öneririz. Ekran: AMOLED ekran, LCD ekrana göre; yüksek kontrast seviyesi ve yüksek parlaklık oranıyla öne çıkıyor. LED ekran ise, daha az enerji harcıyor.

AMOLED ekran, LCD ekrana göre; yüksek kontrast seviyesi ve yüksek parlaklık oranıyla öne çıkıyor. LED ekran ise, daha az enerji harcıyor. Depolama Alanı: Eğer müzik dinlemeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, bu özellik en çok sizi ilgilendiriyor. En yüksek depolama alanına sahip modelleri incelemenizi öneririz.

Eğer müzik dinlemeyi ve fotoğraf çekmeyi seviyorsanız, bu özellik en çok sizi ilgilendiriyor. En yüksek depolama alanına sahip modelleri incelemenizi öneririz. Bildirimler: Bazı modeller yalnızca gelen çağrıları, SMS ve mailleri gösteriyor. Ek olarak sosyal medya bildirimlerini de almak istiyorsanız sosyal medya entegrasyonu olan modellere öncelik vermelisiniz.

Piyasadaki En İyi Akıllı Saatler

Hem klasik hem sportif birçok en iyi akıllı saat modelini sizin için araştırdık. Piyasadaki birçok seçenek arasından kendinize uygun en iyi akıllı saati bulabileceksiniz.

Şimdi en iyi akıllı saat listemizi inceleyelim.

Apple Watch Series 6 Akıllı Saat

Apple’ın ürettiği ve en iyi akıllı saatler arasında çok iddialı olan bu model, 32 GB depolama kapasitesiyle öne çıkıyor. 368×448 LTPO OLED ekranı, canlı renklerle kaliteli bir görsel sunuyor. Şarj ettikten sonra 18 saate yakın kullanabiliyorsunuz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürünün orijinalliğinden şüphe duymayın. Checkcoverage’dan kontrol edebilirsiniz. Onun dışında bildiğiniz gibi daha iyi bir saat yok piyasada.

Patric Smartwatch 6 Pro Akıllı Saat

iOS ve Android uyumlu bu modelin, 320×385 AMOLED ekranı mevcut. Bu akıllı saat ile; aramalarınıza cevap verebilir, mesajlarınızı görüntüleyebilirsiniz. Sağlık uygulamaları, alarm, el feneri, hesap makinesi vb. özellikleriyle de günlük hayatınızda pratiklik sağlıyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: SmartWatch’u çok beğendim. Özellikleri güzel, şarjı gayet iyi gidiyor, kullanımı gayet kolay ve şık. Bu özelliklere göre fiyatı da iyi. Ben beğendim, size de tavsiye ederim.

Huawei Watch GT2 Akıllı Saat

1,2 inç ekranı, 390×390 çözünürlüğü ile listemizde en iyi akıllı saatler arasında olmayı başarıyor. Bu model, oldukça basit bir kaydırma imkanı sunuyor. Böylece, dilediğiniz gibi sayfalar ve belgeler arasında gezebilirsiniz. Akıllı yüzme modu sayesinde, atmış olduğunuz kulaç ve tur sayısını görebiliyorsunuz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Çok güzel bir saat, ince bir bileğe sahip bir kadın olmama rağmen sesli görüşme olması nedeniyle 46 mm tercih etmek durumunda kalmıştım. Maskulen tarzda saatler takmaktan hoşlanıyorsanız benim gibi hiç düşünmeden alabilirsiniz. Benim açımdan tek eksiği aramaları reddederken mesajla reddet seçeneğinin olmaması. Bunun dışında genel olarak çok başarılı. (Başka bir mağazadan hasır kordon aldım takacağım ortama göre değiştirerek kullanabiliyorum.)

AirWatch N6+ Pro Akıllı Saat

Listemizdeki uygun fiyatlı en iyi akıllı saatler arasında. Ateş ölçer, nabız ölçer ve EKG fonksiyonlarına sahip. Bluetooth bağlantısı ile telefon görüşmelerinizi yapabilirsiniz. Ayrıca, görüntüsünün Apple Watch serisiyle benzerliği dikkat çekiyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Apple Watch benzeri bir saat. Kolumda gören herkes orjinal Apple Watch zannetti. Saate gelecek olursak gözünüz kapalı alabilirsiniz kullanımı çok seri, fonksiyonları aktif çalışıyor. Ayrıca hediye olarak da yedek kordon göndermişler onun için satıcıya ayrıca teşekkür ediyorum.

Huawei Watch GT2 Pro Akıllı Saat

GPS destekli bu model, akıllı saatinizi 14 gün boyunca kullanabilme imkanı tanıyor. Android ve iOS uyumlu. 1,39 inç ve 454×454 çözünürlüklü AMOLED ekranı var. En iyi akıllı saatler listemizdeki çok fonksiyonlu modellerden biri.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Yaklaşık 20 gündür iPhone X ve 8 ile kullanıyoruz. Hem ben hem eşim sadece 2 defa şarj ettik, üstelik nerdeyse tüm özelliklerini kullanıyoruz. iPhone ile uyum sorunu yaşar mıyız diye düşündük müzik özelliğini kullanmadım bilmiyorum onun dışındaki tüm özellikler gayet başarılı çalışıyor . Kandaki oksijen seviyesi ile uyumlu değil diye biliyordum ancak o da sorunsuz çalışıyor. En başarılı kısımları çok fazla kadran seçenekli ve saatten rahatlıkla konuşulması. Çok memnunuz. Muhakkak daha uygun fiyatlı muadili vardır ancak almayı düşünenlerin soru işareti olmasın.

Honor Magic Watch GT2 Classic Akıllı Saat

Birden fazla fotoğraf saklama özelliğine sahip bu model, her bileğinizi kaldırdığınızda farklı bir fotoğraf gösteriyor. 50 metreye kadar su geçirmiyor ve yüzerken nabız, kalori vb. verileri elde edebiliyorsunuz. Klasik görünümlü olan en iyi akıllı saatler arasında.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Uzun pil ömrü ve uygun fiyatı ile rakiplerini geride bırakıyor. Kurulumu yaparken zorlandım ama canlı destek ile sorunu çözdüm. Su geçirmezlik benim gibi yüzmeyi seviyorsanız süper bir özellik ayrıca bununla ilgili spor seçenekleri de başarılı dalmaya da elverişli. Ben kahve deri kayışlı olanı kullanıyorum içinden siyah spor kayış da çıktı tavsiye ederim.

Haylou Solar LS05 Akıllı Saat

Koşu, yoga, bisiklet, tırmanma vb. 12 farklı spor modu bulunuyor. Yaptığınız antremanlarda hedeflerinizi ve performanslarınızı kayıt altına alabilirsiniz. Uyku takibi sayesinde, derin uyku ve hafif uyku evrelerinizi gözlemleyebilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Türkçe dil desteği var. Nabız ölçüyor ama ben gerek görmedim. Aramaları gösteriyor. Müzik yönetme olayı çok iyi. Whapstapp, Instagram, Gmail vb uygulamalardan bildirim geldiği gibi metin olarak da geliyor. Fiyat performans olarak oldukça iyi. Ürün orijinal geldi ayrıca hızlı geldi. Çok teşekkür ederim.

Xiaomi Mi Watch Lite Akıllı Saat

Kare tasarımıyla geleneksel saatlerden ayrılan bu model, 35 gram ağırlığıyla oldukça hafif ve kullanışlı. 1,4 inç yüksek çözünürlüklü ekranı, canlı ve keskin renklere sahip. Böylece güneş altında bile rahatlıkla görebilirsiniz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün çok iyi temaları falan çok güzel. Uyku takibini de çok doğru yapıyor. Elinizde çok güzel duruyor birazcık küçük eğer eliniz çok büyükse bir kere daha düşünün. Ürünün kurulumu çok basit Xiaomi Wear uygulamasını indirin gerisi zaten hesap giriyorsunuz sonra profilden cihaz ekle diyorsunuz seçiyorsunuz. Bu saat kolayca kuruluyor. Güncelleyip kullanın.

Samsung Galaxy Watch Akıllı Saat

Hem iOS hem de Android uyumlu bu model, yoğun kullanımda bile 4 güne yakın kullanım sunuyor. Döndürülebilir çerçevesiyle dikkat çekiyor. İçerisinde 39’dan fazla egzersiz programı bulunuyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Üst modellere o kadar para vermeye gerek yok, hakkıyla iş görüyor. Kullanılabilir bütün özellikler var, alacaklar hiç düşünmesin.

Apple Watch Series 3 Akıllı Saat

8 GB depolama kapasitesine sahip bu model, 312×390 OLED ekranıyla, iş hayatınız ve günlük hayatınız için oldukça ideal bir model. Ayrıca, 334 mAh kapasiteli bataryası 18 saate yakın kullanım imkanı sunuyor.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Alırken 5 ile 3 arasında kalmıştım. Ama 3 fiyat performans olarak benim daha çok işime yaradı. Beni hareket etmeye motive etmesi açısından memnunum. Teknosa ile aldım pazar akşam sipariş verdim çarşamba günü elimdeydi. Bu zamanda gayet iyi bence.

SmartWatch W26+ Akıllı Saat

Adımsayar, kalori takibi, uyku takibi, alarm, EKG, nabız ölçer, ateş ölçer, kronometre gibi birçok fonksiyonu yerine getiriyor. Telefon görüşmelerinizi Bluetooth bağlantısıyla kolaylıkla yapabilirsiniz. Aynı zamanda yan düğmesini kullanarak ekranı döndürebiliyorsunuz.

Ürünün güncel fiyatını ve özelliklerini inceleyin.

Kullanıcı Yorumu: Ürün göründüğü gibi. Gayet şık. Özelliklerin çoğu tam olarak çalışmada normal bir durum bu fiyata. Saat olarak işlevini görmekte. Telefon görüşmesi de aynı zamanda yapabilmekte.