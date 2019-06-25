Dijital Türkiye Nedir? Yeni İsmi Beğendiniz Mi?

Turkiye.gov.tr’nin kaç abonesi var? 42 milyondan fazla abonesi olar resmi bir elektronik hizmet olan e-devlette 601 kurum 5 bine yakın hizmet bulunuyor. Abone olmak için sadece PTT şubelerinden alınabilecek ücretli şifre gerekiyor. Daha sonra bütün hizmetlerden yararlanabiliyorsunuz. Şimdi e-devlet ismi tarihe karışıyor.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, e-devlet ismini daha kullanışlı hale getirdiklerini vurguluyor. Hizmetin yeni ismi Dijital Türkiye olacak. Peki başka bir değişiklik var mı? Hayır. Sadece isim değişiyor. Dijital Türkiye ismi çağa uygun olarak görülüyor.

Yapılan açıklamada ülkeler arasında dijital hizmetler kalitesine göre ilk 20 ülke içinde girme hedefimizin olduğu belirtildi. e-devlet geçmişte çok kullanılan hatta sunucuları kilitleyen hizmetleri devreye sokmuştu. Bu hizmetler için gidip kayıt olanlar dahi var. Bunlara örnek olarak “aile soy ağacı” hizmeti gösterilebilir. Çok kısa sürede indirme rakamlarında patlama yaşayan bu hizmet gibi bir çok e-devlet hizmeti bulunuyor.

Yakın zaman içinde Dijital Türkiye ismini alacak olan e-Devlet için bakalım başka hangi hizmetler kullanıma sunulacak.