Coronavirüs Pandemisi bir çok kişinin canını aldı ve almaya devam ediyor. İnternette televizyonda ve bir çok sosyal medyada bu virüsten korunmak ya da bulaştırmamak için yapılacaklarla ilgili bir çok paylaşım yapılıyor. Bunlar içinde doğru bilinen ama oldukça yanlış olanları sizler için derledik.

Gargara Yanlışı

Sarmısaklı su, alkol, tuzlu su, çeşitli antiseptik gargaralar virüsten koruyor mantığı yanlıştır. Bu gargaralar yapıldıktan sonra mukoza tutunmuş virüsleri alıp götürebilir ama mukoza yapısını bozduğu için ayrıca virüslerin doğrudan vicudunuza tutunmasına da neden olabilir.

Takviyeler

Vitamin takviyesi ya da bezin takviyesi immun sisteminizi geliştirmez. Bağışıklığınızı arttırmaz. Normal bir vücutta zaten bu dengededir. Bunları alıp dengenizi bozmayın. Yani takviyeler sizi koronavirüsten korumaz.

Sıcak ve nem

Her yerde duyarsınız, sıcak hava ve nem koronavirüsü öldürüyor. Bu kısmen doğrudur ama virüs 56 derece ve üzerinde ölür. Böyle bir ortama kendiiz girdiğiniz zaman sizin kendi hücrelerinizdeki proteinlerin yapısı da bozulur. Zaten bu sıcaklık ve nem sizin hücrelerinizi de öldürecektir.

Soğukta hastalık bulaşmıyor yanlışı

Koronavirüs soğukta bulaşabiliyor. Buradaki soğuk aşırı soğuktur. Eksi derecelerden bahsediliyor ama koronavirüs buralarda hala insanları enfekte edebiliyor. Soğuk bölgelerde ya da tam tersi çok sıcak bölgelerde hastalığın çok az görülmesinin nedeni bulaşmaması değil zaten buraların nüfus olarak az olması ve insanların bir birleriyle şartlar nedeniyle çok sosyalleşememesi.

Kargo paketlerinden virüs bulaşıyor

Bu kısmen doğrudur ama koronavirüsün yaşayabilmesi için canlı bir taşıyıcı gerekir. Virüs kargo paketinin üzerinde sadece kısa süre yaşayabilir. Daha sonra otomatik olarak ölecektir. En uzun plastikte yaşadığı kanıtlanmıştır. Kargo paketinden size virüs bulaşması zor bir ihtimaldir ama virüslü biri kargo paketine çok yakın zamanda dokunduysa burada da önlem alabilir yine bulaşmasını önleyebilirsiniz.

Maske koronavirüsten koruyor yanlışı

Koronavirüsün kısa süre de olsa havada asılı kalabildiği doğrulandı. Siz o virüslü havayı solduğunuz zaman normal bir maske bunu solumanızı engelleyemez. Maske hasta kişilerin dışarıya hapşırık, tükürük salmaması için gereklidir. Hasta olmayan kişinin maske takması gerkesizdir. Sizi tamamen korumayacaktır.

Eldiven koronavirüsten koruyor yanlışı

Eldivenler korumanın aksine oldukça tehlikelidir. Normal bir insan eldivenle dışarı çıktığında onunla her yere güvenli bir şekilde dokunabilir zira kendine geçmeyecektir ama virüs bulaşmış o eldivenle başka her yere de dokunduğu için her yeri kirletme ihtimali çok yüksektir. Bu açıdan virüsün yayılmasına sebep olur. Eldiven takmak yerine bir yerlere temas ettikten sonra 20sn eli sabunla yıkamak virüsü öldürür.

Çeşitli ilaçlar

Sosyal medyada çeşitli ilaçların koronavirüsten koruduğu haberleri yapılıyor. Bu yanlıştırç Sıtma ilaçları koronavirüsten sizi korumaz. Koronavirüsün ilacı şu tarih itibariyle daha bulunmadı. Sadece bilimsel bulgulara göre Japonyada 2014 yılından beri kullanılan bir ilacın Koronavirüs tedavisini hızlandırdığı doğrulandı.

Hayvanlardan korona virüs bulaşır yanlışı

Sokak hayvanları koronavirüsü taşımaz. Şimdilik böyle bir bulguya rastlanmamıştır. Koronavirüs insanda yaşar ve insandan insana bulaşır.