Son günlerde sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yeni sosyal ağ uygulaması Clubhouse için clubhouse davet kodu bulunuyor. Pandemi süresince podcast dinleme alışkanlığından esinlenerek oluşturulmuş bu platformda sadece sesli etkileşim mevcut. Diğer sosyal medya platformlarından farklı olarak yazılı mesaj, fotoğraf paylaşımı, yorum, beğeni ya da görüntülü konuşma yapılmıyor. Uygulamanın dikkat çeken özelliklerinden bir diğeri ise, hiçbir konuşmanın kayıt altına alınamıyor olması. Bu nedenle tekrar dinleme şansınız yok.

Şu an için sadece iOS kullanıcıları erişebiliyor. Hatta App Store’da sosyal ağ kategorisindeki uygulamalar arasında birinci sırada. Popülerliği hızla artan bu uygulamanın ilerleyen günlerde Android telefonlar için de geliştirileceği tahmin ediliyor. Uygulamanın sosyal medyada kalıcı olup olmadığı ve güvenliği konusunda ise tartışmalar sürüyor.

Ancak bu uygulamaya Clubhouse davet kodu olmadan girmeniz mümkün değil. Haliyle herkesin aklında soru işaretleri var: “Clubhouse davet kodu nasıl alınır?”, “Clubhouse uygulamasına nasıl girilir?”

Clubhouse’a Nasıl Üye Olunur?

Uygulama telefona indirildikten sonra ad soyad bilgisi giriliyor ve kullanıcı adı seçiliyor. Ancak belirtmek istediğimiz bir nokta var. Bu platforma anonim olarak katılmayı düşünüyorsanız Clubhouse buna izin vermiyor. Gerçek ad ve soyadınızı kullanmanız gerekiyor. Ardından SMS yoluyla hesap doğrulaması yapılıyor. Bu şekilde Clubhouse, hesabınızı bekleme listesine almış oluyor. Eğer telefon rehberinizde bu uygulamayı kullanan bir kullanıcı varsa size referans olup üyeliğinizi aktifleştirebiliyor. Bu sayede bekleme listesine girmeden sisteme giriş yapabiliyorsunuz.

İkinci bir yol olarak da Clubhouse davet kodu ile giriş yapabilirsiniz.

Clubhouse Davet Kodu Nasıl Alınır?

Eğer bekleme listesinde sıra size gelmediyse davet kodu bulmanız gerekiyor. Ancak Clubhouse, mevcut kullanıcılarına çok az sayıda davet hakkı tanıyor. Clubhouse davet kodu bularak kaydolan kullanıcı, sisteme giriş yaptıktan sonra sadece iki kişiyi davet etme hakkına sahip oluyor. Uygulamayı kullanım sıklığınıza bağlı olarak bu sayı artabiliyor. Clubhouse, kullanıcılarını bu zincir sayesinde kazanıyor. Davetiye ile girilmesi uygulamaya olan merakı da arttırıyor.

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Clubhouse Nasıl Kullanılır?

Uygulamanın kullanım şekli oldukça basit. Clubhouse’a giriş yaptığınızda karşınıza çıkan ilgi alanları arasından size uygun olanları seçiyorsunuz. Bu seçimlerinize ve takip ettiğiniz kişilere göre karşınıza konu başlıkları ile birçok oda çıkıyor. Teknoloji, müzik, sinema, kültür, moda, güzellik gibi çeşitli içeriklere sahip pek çok oda mevcut. Bu odalarda iletişim sadece sesli olarak gerçekleştiriliyor. Merak etmeyin, odaya girdiğinizde otomatik olarak konuşmacı olmuyorsunuz. Eğer konuşmaya katılmak isterseniz “el kaldır” simgesine dokunmanız gerekiyor. Ardından da oda kurucusu ve moderatör bu talebinizi onaylarsa uygulama size tekrar soruyor. Siz de onayladığınız takdirde konuşmacılar arasına katılabiliyorsunuz.

Eğer kendi odanızı kurmak istiyorsanız üç çeşit oda bulunuyor: