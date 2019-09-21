Chrome Tema Oluşturma Özelliği

Chrome’a gelen yeni özellik bir çok kullanıcının ilgisini çekecek. Yeni güncelleme ile artık Chrome’u kişiselleştirmek daha kolay. Bakın yeni özellik tema değiştirme ya da ekleme nasıl?

Chrome tema değiştirme kolaylaştı

Yerleşik tema seçeneği yeni güncelleme ile Chrome masaüstü sürümüne eklendi. Yerleşik tema seçeneği hali hazırda bulunan birden fazla temayı seçebilir ve de daha sonra değiştirebilirsiniz. Bununla birlikte kendi oluşturduğunuz bir Chrome temasını da buradan yüklemeniz mümkün.

Bu ve benzeri görünüm seçenekleri başka hizmetlerde hali hazırda kullanılabiliyor. Örneğin bir mail hizmetinde arka planı ve renkleri değiştirmek gibi basit bir işlem olduğunu söylenebilir.

Ayrıca güncellemeyle birlikte daha fazla kolaylık tarayıcıya eklendi. Şöyle ki bundan sonra sekmeler hakkında sekmeye girmeden daha fazla bilgi almak mümkün. Çok fazla sekme açıldığında ve sekmenin sadece ikonu görüldüğünü biliyoruz. Yeni güncellemeyle sekmenin üzerine geldiğiniz zaman sekme internet sitesi hakkında açılır bir pencereden bilgi verilecek.