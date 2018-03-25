Chrome Tarayıcıdan Ekolayzer Ayarı Nasıl yapılır?

Bahsedeceğim yöntem Firefox eklentileri arasında da olabilir ama kullanış kolaylığı ve hızı nedeniyle Chrome uygulamasındakinden bahsetmek niyetindeyim. İnternetten müzik dinlerken ya da film izlerken ses ayarı yapmak ister misiniz? Youtube veya Spotify ya da Deezer gibi web sitelerinden müzik dinlerken onların size hali hazırda verdiği ayarla müzik dinlersiniz ama bu ayarı değiştirmek mümkün.

https://chrome.google.com/webstore/detail/audio-eq/lfafdlnjaliaghpjdajmlcnnblkgcefh adresinden Chrome uzantısını indirin. Bu uzantıyı Chromium tabanlı bütün tarayıcılarda (yandex browser, torch gibi) kullanabilirsiniz.

İndirme kurulum işleminden sonra sağ üst köşede belirecek olan ekolayzer simgesinden istediğiniz ayarı yapmak mümkün. Sesi kendinize göre ayarlayın ya da kendinize ve etkinliğinize (film ya da müzik) özgü profiller oluşturun. Bu sayede daha kaliteli ve istediğiniz ses çıkışını almanız mümkün.