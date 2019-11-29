Chrome Sekme Gruplandırma Nedir Nasıl Açılır?

Google’ın aktif olarak kullanılmayan ama yakın zaman içinde daha yaygın hale gelecek özellikleri bulunuyor. Bunlardan bir tanesi sekme gruplandırma. Peki nedir bu sekme gruplandırma ve nasıl aktif edilir? Bu yazıda açıklıyoruz.

Sekme gruplandırma nedir?

Sekme gruplandırma, çok sayıda sekmeyle çalışanlar için işlerini kolaylaştırmak adına geliştirilen bir özellik. Sekmelerinizi gruplandırabilir ve o kadar sekmenin arasında kaybolmazsınız. Örneğin bütün mail hesaplarınızı tarayıcıdan açtınız. Bununla birlikte sosyal medya hesaplarınızı onun yanında işle ilgili tarayıcıyı açtınız. Hepsi bir sürü sekme yaptı. Mail hesaplarınızı ayrı, sosyal medyaları ayrı ve işle ilgili olanları ayrıca gruplandırıp nerede ne olduğunu görmeniz bu sayede karışıklığı önlemeniz mümkün.

Sekme gruplandırma özelliği sayesinde tarayıcı sekmelerinin hepsini kontrol etmeden önce ne işe yaradığını görmeniz mümkün hale geliyor.

Sekme gruplandırma Chrome’da nasıl kullanılır?

chrome://flags/#tab-groups sayfasını açınız ve ilgili özelliği aktif yani enabled yapınız.