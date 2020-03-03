Bilgisayarım Kaç Derece Nasıl Öğrenebilirim?

Bilgisayarlar için temel kural ne kadar soğuk o kadar iyidir. Çok soğuk ortamlarda bilgisayarlar daha yüksek performans gösterir. Bilgisayarı ısıtan şey içindeki donanımdır. Yani işlemci, ekran kartı gibi parçalar aşırı ısınır. Bunun sebebi bilgisayarın zor işlemler yapmasıdır. Örneğin bilgisayarı kapasitesinin üzerinde bir programla render yapmaya zorlarsanız aşırı ısınacaktır. Ya da uzun süreli işlemlerde cpu oldukça ısınız. Bu sıcaklık yükselişi performansı düşürür. Hatta bilgisayarınız yüksek donanımlı olsa bile sırf ısındığı için kasmaya başlayabilir.

Bilgisayar sıcaklığı

Bilgisayar genel manada 45 – 55 derece arasında çalışır. 55’i geçmediği sürece bir sıkıntı var diyemezsiniz. Elbette geçtiyse bu illa bir sıkıntı olacak anlamına gelmez. Zira işlem yaparken ya da oyun oynarken 80 dereceleri bulabilir. Şuna dikkat edin ki 80 dereceyi geçiyor ve uzun süre burada kalıyorsa haklı olarak bile olsa önlem almalısınız. Örneğin kasanıza ekstra bir fan ekleyebilir ya da laptopunuza soğutucu altlık alabilirsiniz.

Bilgisayarın sıcaklığı nasıl ölçülür?

Aşağıda verdiğim programlar yardımıyla bilgisayarınızın sıcaklığı parça parça ayrı olacak şekilde ölçmeniz mümkün. Yani CPU sıcaklığı ayrı ekran kartı ayrı hatta işlemcide bulunan her bir çekirdeğin sıcaklığını bile ayrı ayrı gösteren programlar mevcut.

Aida64

Core Temp

HW Monitor