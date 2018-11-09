Bilgisayar Toplarken: Anakart

Bu yazı dizisinde sizlere bilgisayar toplarken dikkat etmeniz gereken hususları basit bir şekilde açıklamaya çalışacağım. Kullanıcıların genel deneyimleri ve teknik bilgi vererek en doğru seçimleri yapmanıza yardım etmeyi düşünüyorum. Bu açıdan donanımı olabildiğince tek tek ele alacağım ki bu sayede komple bilgisayar kasasını yenilemeyi düşünmeyenler için de daha faydalı olacağını zannediyorum. Dilerseniz anakart ile başlayalım.

Anakart bütçe sıkıntısı çeken toplamaların en çok itip kakılan ve tasarruf edilebilecek bir donanım olarak görülen parça. Bu yanlış. Ucuz bir anakart daha sonra başınıza daha büyük masraflar çıkartacaktır.

Anakartın en önemli hususu uyumdur.

Bütün parçalar anakart üzerinde bulunuyor ya da onun üzerinden geçer.

Bu nedenle bütün parçaların anakarta uyumu önemlidir.

Fiyata odaklanmayın. İşlemciye odaklanın.

Anakarta göre işlemci seçimi yapmayın. İşlemcinizi belirleyin anakartı işlemcinize göre seçin.

İşlemciniz AMD mi Intel mi? Belirleyin. Ona göre soketlerini araştırıp anakartınızı seçin.

Kasada sıkıntı yaşamayın. İşlemciden sonra kasanıza göre anakart seçmelisiniz. Zira hem boyut sıkıntısı hem de uyum sıkıntısı yaşayabilirsiniz.

Bu maddelerle seçiminizi yapın. Anakart seçerken çok fazla dikkat etmeniz gereken husus yok. İşlemci ve kasa. Diğer donanımlar için bizi takip etmeye devam edin.