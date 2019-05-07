Asphalt 9 Legends 360 NasÄ±l YapÄ±lÄ±r?

Bu yazÄ±mÄ±z oyun severleri ilgilendiriyor. KÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde Ã§ok sayÄ±da oyuncuya ulaÅŸmayÄ± baÅŸaran Gameloft’un Asphalt 9 Legends oyununda bir gÃ¶revden bahsedeceÄŸiz. Bir Ã§ok kariyer yarÄ±ÅŸÄ±nda “360 yap” gÃ¶reviyle karÅŸÄ±laÅŸacaksÄ±nÄ±z. Asphalt 8’den tanÄ±dÄ±k olmayan bu gÃ¶rev bir Ã§ok kiÅŸinin kafasÄ±nÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rabilir. Bu nedenle sizlere bundan kÄ±saca bahsetmek istedik.

Asphalt 9 Legends

Gameloft’un en baÅŸarÄ±lÄ± olduÄŸu alanlardan birisinin yarÄ±ÅŸ oyunlarÄ± olduÄŸunu biliyoruz. Bir Ã§ok yarÄ±ÅŸ oyunu olan ÅŸirket, Asphalt 8’in devamÄ± olarak Asphalt 9 Legends’i geÃ§en sene piyasaya sÃ¼rdÃ¼. Ã–zellikle grafikleriyle dikkat Ã§eken oyun bir Ã§ok yenilikle de oyuncularÄ±n karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ± ve kÄ±sa sÃ¼re iÃ§erisinde popÃ¼ler oyunlar arasÄ±na girmeyi baÅŸardÄ±.

360 nasÄ±l yapÄ±lÄ±r?

ÃœnlÃ¼ yarÄ±ÅŸ oyunu Asphalt 9 hem Windows PC hem de mobil cihazlardan oynanabiliyor. Peki Bu oyunda kariyer kÄ±smÄ±nda sizden istediÄŸi 360 yap gÃ¶revi nasÄ±l yapÄ±lÄ±r? Bu gÃ¶rev oldukÃ§a basit.

Ä°lk Ã¶nce ÅŸundan bahsetmek gerekiyor. Asphalt 9’da 2 farklÄ± sÃ¼rÃ¼ÅŸ modu bulunuyor. Toruch Drive aÃ§Ä±k ve kapalÄ±. EÄŸer Touch Drive aÃ§arsanÄ±z arabayÄ± kontrol etmek iÃ§in yapÄŸmanÄ±z gereken iki ÅŸey var. Nitro ya da frene basmak ve ekranÄ± saÄŸa ya da sola yadÄ±rmak. Bu kadar basit. Touch Drive kapalÄ±ysa tÄ±pkÄ± Asphalt 8’de olduÄŸu gibi arabayÄ± gaza basmak haricinde siz kontrol ediyorsunuz.

Bu iki durum iÃ§in 360 farklÄ± ÅŸekilde yapÄ±lÄ±yor. KIsaca aÃ§Ä±klayalÄ±m. EÄŸer Touch Drive aÃ§Ä±ksa fren simgesine 3 defa seri ÅŸekilde basarsanÄ±z araba kendi etrafÄ±nda dÃ¶nmeye baÅŸlayacaktÄ±r. Bu aksiyon ayrÄ±ca size nitro kazandÄ±racaktÄ±r. EÄŸer touch drive kapalÄ±ysa frene 2 kere seri ÅŸekilde bastÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda yine aynÄ± haraket gerÃ§ekleÅŸecektir.

360 yapmak bu kadar basit.