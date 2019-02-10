AppStore’dan İndirdiğiniz Bütün Uygulamaları Görün

Apple’ın sunduğu hizmetlerden birisi AppStore, iOS işletim sistemli cihazlarınızda kullandığınız uygulama ve oyunları indirmenize ücretliyse satın almanıza olanak tanıyor. Bununla birlikte müzik gibi çeşitli multimedya dosyalarını da bulmak mümkün. Apple’ın bu sistemde sunduğu kontrol amaçlı bir hizmeti bulunuyor. Bildiğiniz gibi Apple aynı hesaptan başka bir cihazda ne gibi işlemler yaptığınızı da kontrol etmenizi sağlıyor. Bu senaryoda çocuğunuzun kullandığı iPad’de neler indirdiğini görmek ister misiniz? Ya da eskiden hangi uygulamaları kullandığınızı? O halde aşağıdaki yolu izleyin;

iOS 11 ve üzeri cihazlarda mümkündür.

AppStore’u açın

Profil fotoğrafınıza tıklayın. Sağ üst köşe

Mail adresinin alt kısmında satın alınanlar satırına tıklayın.

Burada iPhone ve iPadler için bu güne kadar satın aldığınız indirdiğiniz herşey listeleniyor.

Liste yeniden eskiye göredir.

Kontrolünüzü bu şekilde sağlayabilirizsiniz. Apple güvenliğe oldukça önem veren bir şirket olarak bu hizmeti sunuyor. Başka uygulama kullanmadan bu güne kadar ne aldıysanız burada görmeniz mümkün.