Apple Watch IMEI Numarası Nasıl Bulunur?

Özellikle ikinci el alımlarda size IMEI lazım olacak. Hem cihazın sağlık durumunu kontrol etmek, garanti sorgulamak ve tamire gitti mi gitmedi mi ne gibi tamir gördü sorularına cevap bulmak için IMEI numarasına ihtiyacınız var. Peki IMEI numarası Apple Watch için nasıl bulunur? İşte izlemeniz gereken yol,

Apple Watch IMEI bulmaz

Ayarlar için yan kısımdaki düğmeye basın. Ayarlardan genel ayarlara girin. Bu kısımda hakkında satırına girin. Burada Seri numarası ve IMEI numarası görünür. IMEI numarası elbette sim kart takılabilen ya da benzer bir özellikte olan cihazlarda bulunur. IMEI numarasına sahip olabilecek Apple Watch serileri 3,4,5’tir.

Bu sayede IMEI ve seri numarası bulabilir bu numarayla Apple ile iletişime geçebilir ve dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz.

Cihazımı açamıyorum IMEI nasıl alabilirim?

Cihazınızı tamire vermek için bir IMEI ya da seri numarasına mı ihtiyacınız var? Zaten cihazınız açılmıyor mu? O halde bu numaraları bulabileceğiniz bir başka yer satın aldığınız kutunun üzeri, kutunun içinde küçük beyaz ve yapışkan kağıtlar ya da saatin arka kısmına işlenmiş seri numaraları. Bu yöntemlerle de seri numaranızı ya da IMEI numarınızı bulabilirsiniz.