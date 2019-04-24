Antutu Rekorlarını Kıran O Android Cihaz Hangisi?

Antutu bildiğiniz üzere cihazların performanslarını değerlendirmek için kullanılan önemli bir kriter sunuyor. Bu testten yüksek puan almak iyi bir donanım ve yazılım gerektiriyor. Peki Antutudan bu güne kadar en yüksek puanı hangi Android cihaz aldı merak ediyor musunuz?

En iyi donanıma sahip cihaz diyebileceğimiz bu cihaz , ZTE Axon Pro 10 5G modeli. Bu skoru almasının ilginç bir tarafı da var.

Samsung’un S10 modellerinden kullanmayı düşündüğü ama sonra vazgeçip kullanmadığı bir teknoloji ZTE’nin bu modelinde oldukça iş gördü.

Samsung’un Galaxy S10 modellerinde kullanmak için geliştirdiği bir depolama alanı teknolojisi olan F2FS teknolojisi ZTE tarafından kullanıldı. Bu arda Samsung Galaxy S10 modellerinde bu teknolojiyi kullanmaktan vazgeçmişti.

Depolama alanı konusunda oldukça hız kazandıran bu yeni teknoloji ZTE tarafından Axon Pro 10 5G modelinde kullanılınca işletim sisteminin ve diğer donanımların hızına hız kattı. Bu da performans testinden jet gibi çıkmasına neden olup en yüksek puan olan 381136 puanı almasını sağladı.

Bildiğiniz gibi depolama alanı hızı cihazların performansını olumlu yönde etkiliyor. Buna en önemli örnek olarak bilgisayarlarda kullanılan SSD depolama teknolojisini örnek gösterebiliriz. Samsung’un neden bu şekilde bir yol izlediğini bilemeyeceğiz. Bir sonraki amiral gemisinde kullanacağından eminiz.