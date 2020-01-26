Android’de Whatsapp Karanlık Mod İçin Beta Programına Katılma

Android için Whatsapp’ın beta sürümüne karanlık mod geldi. Daha önce bir çok kez haberi yapılan karanlık mod yakın zaman içinde bütün kullanıcılara sunulacak ama yaşanan sorunları çözmek için bir süre beta sürümünde kalması gerekiyor. Peki Whatsapp’ın karanlık modunu denemek için beta testlerine nasıl katılacaksınız?

Whatsapp beta testlerine nasıl katılırım?

Bunun için yapmanız gerekenler adım adım şu şekilde;

Android telefonunuzdan ( şuan için sadece Android) Google Play’e girin. Whatsapp aramasını yapın. Whatsapp Play Store sayfasına girin. Sayfayı biraz aşağı kaydırın. Sayfanın ortalarına doğru beta sürümüyle ilgili bilgileri görebilirsiniz. Buradan Whatsapp Betaya katılabilirsiniz. Katıldığınız zaman Google Play üzerinden Whatsapp güncellemesi alacaksınız ve Whatsapp sürümünüz beta sürümüne yükseltilecek. Yeni gelen bütün özellikleri burada görebilirsiniz.

İşlem bu kadar basit ama şu an betaya katılmak imkansız çünkü karanlık mod gelir gelmez beta kullanıcı limiti doldu. Dünya çapında çok sayıda kişi betaya katıldı. Bu nedenle betaya yeni kullanıcı kabul edilmiyor.

Görselde de gördüğünüz üzere betanın dolu olduğu ifade ediliyor. Ama bu katılamayacağınız anlamına gelmiyor. Bu kısmı sık sık kontrol etmeli ve boşluk oluşmasını beklemelisiniz. Bu sayede betaya katılabilirsiniz.

Whatsapp karanlık mod

Whatsapp’ın karanlık modu çoğu telefon için dişe dokunur bir işe yaramıyor. Amoled ekranlar için enerji tasarrufu sağlıyor. Hem de önemli miktarda. Lakin diğer ekrana sahip telefonlar için böyle bir katkı yok. Diğer tüm telefonlar için katkısı gözleri daha az yorması.